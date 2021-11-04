Во 2 сезоне 2 серии сериала «Генлок» в 2068 году война между Союзом и Государством начинается с внезапного удара по крупному оплоту. Когда Яз присоединяется к движению сопротивления, Чейз сталкивается с шокирующей правдой и меняет свою точку зрения.
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