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Саня, газуй! 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Саня, газуй!
Киноафиша Сериалы Саня, газуй! Сезоны Сезон 2

Саня, газуй! 16+
Название Серия 2. Новый поворот
Премьера сезона 24 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Саня, газуй!»

Во 2 сезоне сериала «Саня, газуй! Новый поворот» девушка-автослесарь Александра продолжает доказывать всему миру, что гендерные стереотипы – это прошлый век, а женщина способна буквально на все. Она работает в салоне Армена и ведет свою команду к успеху. Правда, на пути героини постоянно встают предвзятые клиенты, не желающие доверять свои машины девушке, и завистливые коллеги, пытающиеся самоутвердиться за ее счет. А ведь при такой непростой работе Сане нельзя забывать и о личной жизни! Не каждый юноша решится связаться с такой сильной и самостоятельной красавицей. Саша чинит автомобили, но сможет ли она починить свои отношения?

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Саня, газуй!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
24 октября 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
31 октября 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
7 ноября 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
14 ноября 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
21 ноября 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
21 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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