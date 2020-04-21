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Киноафиша Сериалы Тандем Сезоны Сезон 4 Серия 5

Тандем 2016 5 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Тандем»
Воскрешение
Сезон 4 / Серия 1 21 апреля 2020
Последний танец
Сезон 4 / Серия 2 21 апреля 2020
Смертельно опасные раскопки
Сезон 4 / Серия 3 28 апреля 2020
Слова Джудит
Сезон 4 / Серия 4 28 апреля 2020
Краснокожие
Сезон 4 / Серия 5 5 мая 2020
Смертоносные растения
Сезон 4 / Серия 6 5 мая 2020
Вес истины (1/2)
Сезон 4 / Серия 7 12 мая 2020
Вес истины (2/2)
Сезон 4 / Серия 8 12 мая 2020
Юноша и море
Сезон 4 / Серия 9 19 мая 2020
Платина
Сезон 4 / Серия 10 19 мая 2020
Заброшенная деревня
Сезон 4 / Серия 11 26 мая 2020
Двуличная женщина
Сезон 4 / Серия 12 26 мая 2020
О чем серия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Тандем» Инес флиртует с Полем, в то время как его волнует одна проблема. Полицию вызывают на бокситовый карьер. Одна из управляющих компании найдена мертвой. Выясняется, что не так давно ее избрали директором.

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