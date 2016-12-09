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Киноафиша Сериалы Тандем Сезоны
Тандем (2016 - …), список сезонов Tandem
Год выпуска 2016
Страна Франция
Эпизод длится 50 минут
Телеканал France 3
Список сезонов сериала «Тандем»
Тандем - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 12 эпизодов
 
Тандем - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 12 эпизодов
 
Тандем - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 12 эпизодов
 
Тандем - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 12 эпизодов
 
Тандем - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 12 эпизодов
 
Тандем - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
TBA,
 
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