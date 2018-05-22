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Тандем 2016, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Тандем
Киноафиша Сериалы Тандем Сезоны Сезон 2

Tandem
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Тандем»

Во 2 сезоне сериала «Тандем» напарники Поль Маршал и Лея Солер вместе расследуют убийства в Монпелье. Работы обоим детективам хватает с лихвой. То кто-то выталкивает из лодки молодую рыбачку, то профессор университета внезапно заболевает чумой, а то видную исследовательницу убивают накануне публикации ее статьи. Бывшие супруги отлично дополняют друг друга на работе и с успехом находят убийц. Но их личные отношения осложняют обоим жизнь, особенно когда дети-подростки испытывают родителей на прочность.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Тандем График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Попасть в сети Dans les mailles du filet
Сезон 2 Серия 1
22 мая 2018
Мир тишины Le monde du silence
Сезон 2 Серия 2
22 мая 2018
Инстинкт самосохранения Instinct de survie
Сезон 2 Серия 3
29 мая 2018
О жизни, о смерти À la vie, à la mort
Сезон 2 Серия 4
29 мая 2018
Зло с глубины Le mal des profondeurs
Сезон 2 Серия 5
5 июня 2018
Пик Сен-Лу Pic Saint-Loup
Сезон 2 Серия 6
5 июня 2018
Обскура Obscura
Сезон 2 Серия 7
12 июня 2018
Клятва товарищей Le serment des compagnons
Сезон 2 Серия 8
12 июня 2018
Затонувшее касание Touché coulé
Сезон 2 Серия 9
19 июня 2018
Убийство в овале Meurtre en ovalie
Сезон 2 Серия 10
19 июня 2018
Виа Толосана Via Tolosana
Сезон 2 Серия 11
26 июня 2018
Против течения A contre-courant
Сезон 2 Серия 12
26 июня 2018
График выхода всех сериалов
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