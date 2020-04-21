В 4 сезоне 3 серии сериала «Тандем» студенты-археологи помогают ученым во время раскопок. Одну из девушек находят убитой. Загадка заключается в том, кто, зачем и, главное, как спрятал ее тело в герметично закрытом древнем саркофаге под землей?
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