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Тандем 2016, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Тандем
Киноафиша Сериалы Тандем Сезоны Сезон 6

Tandem
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 23 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Тандем»

В 6 сезоне сериала «Тандем» между главными героями повисает напряжение. Лея злится на Поля после того, как он не пришел к ней на свидание. Мужчина же обижен, что она не дала ему ответ. Они не знают, что истинной причиной конфликта стала Инес, похитившая записку. Девушка старается восстановить отношения с Полем, не желая уступать его бывшей жене. Детективу придется сделать выбор: вернуться к прошлому или двигаться вперед. В это время в городе происходит новое преступление, которое бывшим супругам придется распутывать вместе.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Тандем График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
La malédiction de Nostradamus
Сезон 6 Серия 1
23 апреля 2022
Le droit chemin
Сезон 6 Серия 2
23 апреля 2022
Esprit de corps (Partie 1)
Сезон 6 Серия 3
30 апреля 2022
Esprit de corps (Partie 2)
Сезон 6 Серия 4
30 апреля 2022
Coeur de pirate
Сезон 6 Серия 5
7 мая 2022
Dernier Vol
Сезон 6 Серия 6
7 мая 2022
L'arche de Noé
Сезон 6 Серия 7
21 мая 2022
Frères de sang
Сезон 6 Серия 8
21 мая 2022
3248 Km
Сезон 6 Серия 9
28 мая 2022
En eaux troubles
Сезон 6 Серия 10
28 мая 2022
Corpus Mortem (Partie 1)
Сезон 6 Серия 11
4 июня 2022
Corpus Mortem (Partie 2)
Сезон 6 Серия 12
4 июня 2022
График выхода всех сериалов
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