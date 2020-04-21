Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Тандем 2016, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Тандем
Киноафиша Сериалы Тандем Сезоны Сезон 4

Tandem
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 21 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Тандем»

В 4 сезоне сериала «Тандем» кто-то жестоко расправляется с хозяином мыловаренной мануфактуры. На месте преступления найдена мощная улика – волосы убийцы. Только вот экспертиза показывает, что они принадлежат человеку, которого уже много лет нет в живых. Как такое возможно? Напарники Поль и Лея берутся за расследование. Работать вместе бывшим супругам непросто. Между ними все еще горит страсть, но каждый из них пытается жить дальше. Лея скрывает от детей своего нового поклонника, да и Поль неравнодушен к одной из коллег.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Тандем График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Воскрешение Résurrection
Сезон 4 Серия 1
21 апреля 2020
Последний танец Dernière danse
Сезон 4 Серия 2
21 апреля 2020
Смертельно опасные раскопки Fouilles mortelles
Сезон 4 Серия 3
28 апреля 2020
Слова Джудит Les mots de Judith
Сезон 4 Серия 4
28 апреля 2020
Краснокожие Peaux rouges
Сезон 4 Серия 5
5 мая 2020
Смертоносные растения Plantes mortelles
Сезон 4 Серия 6
5 мая 2020
Вес истины (1/2) Le poids de la vérité (1/2)
Сезон 4 Серия 7
12 мая 2020
Вес истины (2/2) Le poids de la vérité (2/2)
Сезон 4 Серия 8
12 мая 2020
Юноша и море Le jeune homme et la mer
Сезон 4 Серия 9
19 мая 2020
Платина Or blanc
Сезон 4 Серия 10
19 мая 2020
Заброшенная деревня Village abandonné
Сезон 4 Серия 11
26 мая 2020
Двуличная женщина La femme aux deux visages
Сезон 4 Серия 12
26 мая 2020
График выхода всех сериалов
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше