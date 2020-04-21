В 4 сезоне 6 серии сериала «Тандем» в Ботаническом институте Монпелье убит декан. Поль рассказывает Лее, что в этом учебном заведении год назад уже велось одно расследование. Тогда кто-то поджег корпус института. Возможно, события взаимосвязаны.
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