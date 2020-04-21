В 4 сезоне 1 серии сериала «Тандем» мужчина убит в своей мыловаренной мастерской. На его теле обнаружена ДНК нападавшего. Вот только она принадлежит человеку, который погиб восемь лет назад. Тем временем Лея скрывает от детей своего нового ухажера.
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