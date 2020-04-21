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Киноафиша Сериалы Тандем Сезоны Сезон 4 Серия 8

Тандем 2016 8 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Тандем»
Воскрешение
Сезон 4 / Серия 1 21 апреля 2020
Последний танец
Сезон 4 / Серия 2 21 апреля 2020
Смертельно опасные раскопки
Сезон 4 / Серия 3 28 апреля 2020
Слова Джудит
Сезон 4 / Серия 4 28 апреля 2020
Краснокожие
Сезон 4 / Серия 5 5 мая 2020
Смертоносные растения
Сезон 4 / Серия 6 5 мая 2020
Вес истины (1/2)
Сезон 4 / Серия 7 12 мая 2020
Вес истины (2/2)
Сезон 4 / Серия 8 12 мая 2020
Юноша и море
Сезон 4 / Серия 9 19 мая 2020
Платина
Сезон 4 / Серия 10 19 мая 2020
Заброшенная деревня
Сезон 4 / Серия 11 26 мая 2020
Двуличная женщина
Сезон 4 / Серия 12 26 мая 2020
О чем серия

В 4 сезоне 8 серии сериала «Тандем» Франк осматривает найденное тело обнаженной женщины. Она погибла не менее 10 лет назад. Судя по всему, ее убили ударом по голове. Оказывается, что женщина была подругой лейтенанта Эрвана, которая давно пропала.

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