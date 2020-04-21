В 4 сезоне 8 серии сериала «Тандем» Франк осматривает найденное тело обнаженной женщины. Она погибла не менее 10 лет назад. Судя по всему, ее убили ударом по голове. Оказывается, что женщина была подругой лейтенанта Эрвана, которая давно пропала.
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