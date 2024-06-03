Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Аколит
Новости
Новости о сериале «Аколит»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Новости о сериале «Аколит»
Вся информация о сериале
5 вещей, которые нужно знать перед просмотром сериала «Аколит»
Вселенная «Звездных войн» постоянно расширяется. И вот уже 4 июня состоится премьера мини-сериала «Аколит» о мудром джедае и его ученице, которые расследуют серию преступлений. Рассказываем, что нужно знать о новом сериале Lucasfilm.
Написать
3 июня 2024 10:00
Киллер охотится на джедаев в трейлере сериала «Аколит»
Новый амбициозный проект из вселенной «Звездных войн» со звездным актерским составом.
Написать
6 мая 2024 12:04
Джедаи противостоят смертоносному врагу в трейлере сериала «Аколит»
Одну из главных ролей сыграл звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ.
Написать
20 марта 2024 10:06
Не очень далекая вселенная: 9 проектов «Звездных войн», которые готовятся к выходу
Галактическая хронология расширяется сразу в двух направлениях.
Написать
15 августа 2023 09:23
Студия Lucasfilm выпустила специальный ролик в честь Дня «Звездных войн»
В трейлере присутствует сцена из сериала «Опорная команда» с Джудом Лоу.
Написать
5 мая 2023 14:01
«Звездные войны»: Дэйзи Ридли вновь сыграет Рей, трейлер «Асоки» и многое другое
В столице Великобритании стартовал ежегодный фестиваль Star Wars Celebration.
Написать
7 апреля 2023 15:52
Что смотреть на выходных: «Сердце Пармы», новый Пиноккио и финал «Темных начал»
На этой неделе стриминги предлагают сбежать от рабовладельцев с Уиллом Смитом, отправиться за сокровищами с Алексеем Серебряковым, перепутать новогодние подарки и встретить любовь.
Написать
9 декабря 2022 15:00
Студия Lucasfilm вскоре поделится новостями о сериале «Мандалорец» и других своих проектах
Приближается бразильский Comic Con.
Написать
29 ноября 2022 16:54
Стартовали съемки сериала «Аколит» из вселенной «Звездных войн»
По задумке создателей, шоу станет «загадочным триллером, действие которого развернется в последние дни эры Высокой Республики».
Написать
8 ноября 2022 11:19
Звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ сыграет в новом сериале из вселенной «Звездных войн»
В касте шоу о возникновении Темной стороны Силы уже три актера.
Написать
9 сентября 2022 10:40
Стало известно, кто сыграет главную роль в сериале «Звездные войны: Аколит»
Также прояснились производственные сроки.
Написать
9 декабря 2021 15:02
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667