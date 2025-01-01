Меню
Аколит
Цитаты
Цитаты из сериала Аколит
The Stranger
[столкнувшись с джедаями] Знаете, как долго я этого ждал? Скоро я здесь стану известным!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Мэнни Хасинто
Manny Jacinto
