Змей Эссекса
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» На этой неделе стриминги предлагают бросить вызов австрийскому двору, исследовать таинственный корабль, разобрать по полочкам неудачный брак и нырнуть в страну снов с Джейсоном Момоа.
Написать
18 ноября 2022 15:00
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
Долгожданные продолжения популярных проектов и интересные новинки в нашей традиционной подборке сериалов месяца.
Написать
28 апреля 2022 16:42
Клэр Дэйнс спорит с Томом Хиддлстоном о чудище морском в трейлере мини-сериала «Змей в Эссексе»
Главная героиня намерена доказать, что от суеверий следует отказаться.
Написать
27 апреля 2022 15:55
