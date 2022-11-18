Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Змей Эссекса Новости

Новости о сериале «Змей Эссекса»

Новости о сериале «Змей Эссекса» Вся информация о сериале
Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой
Что смотреть на выходных: «Чудо», мистический триллер о корабле и драма с Настей Ивлеевой Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» На этой неделе стриминги предлагают бросить вызов австрийскому двору, исследовать таинственный корабль, разобрать по полочкам неудачный брак и нырнуть в страну снов с Джейсоном Момоа.  
Написать
18 ноября 2022 15:00
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз Долгожданные продолжения популярных проектов и интересные новинки в нашей традиционной подборке сериалов месяца.
Написать
28 апреля 2022 16:42
Клэр Дэйнс спорит с Томом Хиддлстоном о чудище морском в трейлере мини-сериала «Змей в Эссексе»
Клэр Дэйнс спорит с Томом Хиддлстоном о чудище морском в трейлере мини-сериала «Змей в Эссексе» Главная героиня намерена доказать, что от суеверий следует отказаться.
Написать
27 апреля 2022 15:55
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше