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Хит-Манки 2021 - 2024, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Хит-Манки
Киноафиша Сериалы Хит-Манки Сезоны Сезон 2

Marvel's Hit-Monkey
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Хит-Манки»

Во 2 сезоне сериала «Хит-Манки» главные герои отправляются в Нью-Йорк навстречу новым приключениям. Напомним, в предыдущем сезоне японская белая обезьяна, которая лишилась всех своих близких, вступила в сговор с привидением американского наемного убийцы Брайса. Примат принял решение отправиться в трудное путешествие, чтобы реализовать свой план мести. Якудза, который лишил обезьяну родственников и нового приятеля, должен понести заслуженное наказание. В новом сезоне Хит-Манки и Брайс совершат путешествие из Японии в Нью-Йорк, где столкнутся со множеством новых испытаний.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Хит-Манки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
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Сезон 2 Серия 1
15 июля 2024
Угадайте, кто придет на ужин? Guess Who's Coming To Dinner?
Сезон 2 Серия 2
15 июля 2024
Веревка The Rope
Сезон 2 Серия 3
15 июля 2024
Никогда не поздно Never Too Late
Сезон 2 Серия 4
15 июля 2024
Акико Akiko
Сезон 2 Серия 5
15 июля 2024
Усадьба The Estate
Сезон 2 Серия 6
15 июля 2024
Тайная вечеря The Last Supper
Сезон 2 Серия 7
15 июля 2024
Майнд Молл Mind Mall
Сезон 2 Серия 8
15 июля 2024
Бетонные джунгли The Concrete Jungle
Сезон 2 Серия 9
15 июля 2024
Уроки истории History Lessons
Сезон 2 Серия 10
15 июля 2024
График выхода всех сериалов
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