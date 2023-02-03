Мультсериал «Хит-Манки» по комиксам Marvel продлен на второй сезон

Стриминговый сервис Hulu сообщил о том, что анимационный сериал «Хит-Манки» был продлен на второй сезон.

Мультсериал по одноименной серии комиксов Marvel дебютировал на Hulu в ноябре 2021 года. В центре истории — японская белая обезьяна, потерявшая всех своих родных. Объединившись с призраком американского киллера Брайса, примат отправляется в опасное путешествие, чтобы отомстить якудза, лишившим его семьи и убившим его нового друга. Во втором сезоне Хит-Манки и Брайс отправятся из Японии в Нью-Йорк, где продолжат свой кровавый путь.

Шоу было создано Джошем Гордоном («Больше чем друг») и Уиллом Спеком («Мой домашний крокодил»), которые также выступают исполнительными продюсерами проекта. Сериал разрабатывается студией 20th Television Animation («Футурама»).

Изначально предполагалось, что «Хит-Манки» станет лишь одним из четырех совместных проектов Hulu и Marvel. В этот перечень также должны были войти сериалы «МОДОК», «Тигра и Дэззлер» и «Утка Говард». Позже все четыре шоу объединились бы в один общий проект под названием The Offenders («Преступники»). Однако «Тигра и Дэззлер» и «Утка Говард» были отменены еще до релиза, а «МОДОК» оказался закрыт после выхода первого сезона.