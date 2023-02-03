Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятие Абизу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Мультсериал «Хит-Манки» по комиксам Marvel продлен на второй сезон

Мультсериал «Хит-Манки» по комиксам Marvel продлен на второй сезон

3 февраля 2023 14:11
Мультсериал «Хит-Манки» по комиксам Marvel продлен на второй сезон

В новых сериях дуэт главных героев отправится в Нью-Йорк.

Стриминговый сервис Hulu сообщил о том, что анимационный сериал «Хит-Манки» был продлен на второй сезон.

Мультсериал по одноименной серии комиксов Marvel дебютировал на Hulu в ноябре 2021 года. В центре истории — японская белая обезьяна, потерявшая всех своих родных. Объединившись с призраком американского киллера Брайса, примат отправляется в опасное путешествие, чтобы отомстить якудза, лишившим его семьи и убившим его нового друга. Во втором сезоне Хит-Манки и Брайс отправятся из Японии в Нью-Йорк, где продолжат свой кровавый путь.

Шоу было создано Джошем Гордоном («Больше чем друг») и Уиллом Спеком («Мой домашний крокодил»), которые также выступают исполнительными продюсерами проекта. Сериал разрабатывается студией 20th Television Animation («Футурама»).

Изначально предполагалось, что «Хит-Манки» станет лишь одним из четырех совместных проектов Hulu и Marvel. В этот перечень также должны были войти сериалы «МОДОК», «Тигра и Дэззлер» и «Утка Говард». Позже все четыре шоу объединились бы в один общий проект под названием The Offenders («Преступники»). Однако «Тигра и Дэззлер» и «Утка Говард» были отменены еще до релиза, а «МОДОК» оказался закрыт после выхода первого сезона.

Фото: Hulu
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Ольга Бузова назвала любимые фильмы и сериалы Читать далее 1 февраля 2023
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Читать далее 1 февраля 2023
Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»? Тест: кто ты из комедии «О чем говорят мужчины»? Читать далее 1 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» Читать далее 3 февраля 2023
День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» День всех влюбленных в кино: Киноафиша приглашает на показ ромкома «Моя пиратская свадьба» Читать далее 3 февраля 2023
Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Крутон и дефлопе: лучшие цитаты и «мудрости» из франшизы «О чем говорят мужчины» Читать далее 1 февраля 2023
«Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять «Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять Читать далее 1 февраля 2023
Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Все без ума от Дженнифер Кулидж: 10 интересных фактов о звезде «Белого лотоса» Читать далее 4 февраля 2023
Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Рестлеры в масках, Ла Йорона и Гильермо дель Торо: 7 необычных мексиканских хорроров Читать далее 2 февраля 2023
От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера Читать далее 31 января 2023
Related video