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Киноафиша Сериалы Армейские жены Сезоны Сезон 7 Серия 9

Армейские жены 2007 - 2013 9 серия 7 сезон

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Все серии 7 сезона «Армейские жены»
Пепел к пеплу
Сезон 7 / Серия 1 10 марта 2013
Из пепла
Сезон 7 / Серия 2 17 марта 2013
Отдача
Сезон 7 / Серия 3 24 марта 2013
Очаг и дом
Сезон 7 / Серия 4 31 марта 2013
Разоружение
Сезон 7 / Серия 5 7 апреля 2013
Проигранные битвы
Сезон 7 / Серия 6 14 апреля 2013
Подготовка к удару
Сезон 7 / Серия 7 21 апреля 2013
Джекпот
Сезон 7 / Серия 8 28 апреля 2013
Кровь и сокровище
Сезон 7 / Серия 9 5 мая 2013
Расплата
Сезон 7 / Серия 10 12 мая 2013
Период корректировки
Сезон 7 / Серия 11 19 мая 2013
Повреждение
Сезон 7 / Серия 12 2 июня 2013
Все или ничего
Сезон 7 / Серия 13 9 июня 2013
О чем серия

В 7 сезоне 9 серии сериала «Армейские жены» вся команда собирается на церемонию посвящения Клаудии Джой. По ходу развития событий Дениз оказывается в больнице в весьма экстренной ситуации. Смогут ли остальные герои вовремя прийти к ней на помощь?

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