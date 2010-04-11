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Армейские жены 2007 - 2013 10 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Армейские жены»
Сопутствующий ущерб
Сезон 4 / Серия 1 11 апреля 2010
Шрамы
Сезон 4 / Серия 2 18 апреля 2010
В тылу
Сезон 4 / Серия 3 25 апреля 2010
Будь тем, кем захочешь
Сезон 4 / Серия 4 2 мая 2010
Ружья и розы
Сезон 4 / Серия 5 9 мая 2010
Маневр уклонения
Сезон 4 / Серия 6 16 мая 2010
Невосполнимые потери
Сезон 4 / Серия 7 23 мая 2010
Конец связи
Сезон 4 / Серия 8 6 июня 2010
Новые порядки
Сезон 4 / Серия 9 13 июня 2010
Пробы и ошибки
Сезон 4 / Серия 10 20 июня 2010
Безопасность превыше всего
Сезон 4 / Серия 11 27 июня 2010
Смена станции
Сезон 4 / Серия 12 11 июля 2010
Сильная армия
Сезон 4 / Серия 13 18 июля 2010
Самоволка
Сезон 4 / Серия 14 25 июля 2010
Сердца и умы
Сезон 4 / Серия 15 1 августа 2010
Грязь, пот и слезы
Сезон 4 / Серия 16 8 августа 2010
Убийство в Чарльстоне
Сезон 4 / Серия 17 15 августа 2010
Шагом марш!
Сезон 4 / Серия 18 22 августа 2010
О чем серия

В 4 сезоне 10 серии сериала «Армейские жены» Лебланы активно пытаются найти себе новую машину, поскольку Тревор, увы, не может починить старый поломанный автомобиль. Тем временем Пэм, вернувшаяся в полицию, стремится вернуть себе свой долг.

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