В 4 сезоне 10 серии сериала «Армейские жены» Лебланы активно пытаются найти себе новую машину, поскольку Тревор, увы, не может починить старый поломанный автомобиль. Тем временем Пэм, вернувшаяся в полицию, стремится вернуть себе свой долг.
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