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Киноафиша Сериалы Армейские жены Сезоны Сезон 2 Серия 11

Армейские жены 2007 - 2013 11 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Армейские жены»
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Сезон 2 / Серия 1 8 июня 2008
Незнакомцы в чужой стране
Сезон 2 / Серия 2 15 июня 2008
Посланник
Сезон 2 / Серия 3 22 июня 2008
Покидая племя
Сезон 2 / Серия 4 29 июня 2008
Герой возвращается
Сезон 2 / Серия 5 6 июля 2008
Гуще воды
Сезон 2 / Серия 6 13 июля 2008
Неизведанная территория
Сезон 2 / Серия 7 20 июля 2008
Лояльность
Сезон 2 / Серия 8 27 июля 2008
Покинуть сети
Сезон 2 / Серия 9 3 августа 2008
Двойственность
Сезон 2 / Серия 10 10 августа 2008
Матери и жены
Сезон 2 / Серия 11 17 августа 2008
Большие Надежды
Сезон 2 / Серия 12 7 сентября 2008
Безопасные гавани
Сезон 2 / Серия 13 14 сентября 2008
Окупаемость
Сезон 2 / Серия 14 21 сентября 2008
Спасибо, что позволили мне поделиться
Сезон 2 / Серия 15 5 октября 2008
Переходы
Сезон 2 / Серия 16 12 октября 2008
Семья в сборе
Сезон 2 / Серия 17 19 октября 2008
Вылет, Прибытие
Сезон 2 / Серия 18 26 октября 2008
Изменения в последнюю минуту
Сезон 2 / Серия 19 2 ноября 2008
О чем серия

Во 2 сезоне 11 серии сериала «Армейские жены» появляется мать Клаудии Джой. Роланд помогает подростку, отец которого погиб в Ираке. По ходу дела Рокси собирается сдать экзамен GED и нервничает. А Фрэнк противостоит Дениз и ее отношениям с Гетти.

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