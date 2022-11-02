«Я буду жить»: Рецензия Киноафиши

Алла (Евгения Дмитриева) всю жизнь посвятила своим детям и мужьям (что занимательно – бывшим). Сами же ее родные особым альтруизмом не грешат. Сын Ваня (Андрей Мартынов) бессовестно манипулирует разведенными родителями и требует от них хорошую квартиру, поскольку съемные разрушать в пьяных загулах ему надоело. Дочь Наташа (Анна Старшенбаум) залетела от какого-то кретина и тоже настойчиво требует участия в своей жизни. Мужья ничем не лучше: оба – и неуверенный в себе невротик Сергей (Сергей Ланбамин), и добродушный рохля Андрей (Владимир Симонов), – кажется, шагу не смогут сделать, не согласовав его с женой. Но в один момент, чуть не задохнувшись за обеденным столом, она решает переформатировать свою жизнь и жизнь своих родных, преподав им суровый жизненный урок.

Эдуард Бордуков, режиссер, зарекомендовавший себя жизнелюбивыми околоспортивными драмами («Коробка» – один из самых недооцененных отечественных фильмов десятых, «На острие» – просто бодрая и интересная история ), в новом фильме выходит на новые для себя темы. Вместо героев пассионарных и активных – тюти-матюти-родители и неудачливые зумеры-дети. Вместо спортивной победы как самоцели жизни – квартирный вопрос. Вместо опасных чертановских джунглей или диких прерий фехтовалки – уютненький с виду мир многометражных московских апартаментов. Да и действия в картине не так много, по большей части это разговорная трагикомедия, делящаяся на ряд объемных диалоговых сцен.

Я буду жить

Но именно данный формат позволяет наиболее точно раскрыть главную героиню. Это определенно актерский бенефис Дмитриевой, позволяющий раскрыться всей ее харизме. Да, все члены ее семьи колоритны и ярко сыграны, но это кино про Аллу и об Алле. Если отбросить небольшую условность столь резкого перехода героини от гиперопеки над всем и каждым до циничной картины мира, позволяющей хладнокровно наблюдать, то Алла выходит трагической и возвышенной фигурой, потратившей всю свою жизнь на удовлетворение исключительно чужих потребностей. Не случайно картине подобрано столь патетичное название. «Я буду жить» не столько комедия, сколько циничное драмеди о том, как ты случайно, исподволь, между делом понимаешь, что твоя жизнь идет не туда и шансов все исправить становится с каждым годом меньше.

Я буду жить

Можно соглашаться или не соглашаться с выводами, сделанными героями (или не сделанными), ругать главную героиню за резкое снижение эмпатии или хвалить за смелость – картина предлагает выводы сделать самостоятельно. Но тот подход, с которым в этой картине отнеслись к довольно традиционным жизненным вопросам, определенно нов и интересен для зрителя.