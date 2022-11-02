«Я буду жить»: Рецензия Киноафиши
Мать большого и вредного семейства решает радикально разобраться с токсичными отношениями.
Алла (Евгения Дмитриева) всю жизнь посвятила своим детям и мужьям (что занимательно – бывшим). Сами же ее родные особым альтруизмом не грешат. Сын Ваня (Андрей Мартынов) бессовестно манипулирует разведенными родителями и требует от них хорошую квартиру, поскольку съемные разрушать в пьяных загулах ему надоело. Дочь Наташа (Анна Старшенбаум) залетела от какого-то кретина и тоже настойчиво требует участия в своей жизни. Мужья ничем не лучше: оба – и неуверенный в себе невротик Сергей (Сергей Ланбамин), и добродушный рохля Андрей (Владимир Симонов), – кажется, шагу не смогут сделать, не согласовав его с женой. Но в один момент, чуть не задохнувшись за обеденным столом, она решает переформатировать свою жизнь и жизнь своих родных, преподав им суровый жизненный урок.
Эдуард Бордуков, режиссер, зарекомендовавший себя жизнелюбивыми околоспортивными драмами («Коробка» – один из самых недооцененных отечественных фильмов десятых, «На острие» – просто бодрая и интересная история ), в новом фильме выходит на новые для себя темы. Вместо героев пассионарных и активных – тюти-матюти-родители и неудачливые зумеры-дети. Вместо спортивной победы как самоцели жизни – квартирный вопрос. Вместо опасных чертановских джунглей или диких прерий фехтовалки – уютненький с виду мир многометражных московских апартаментов. Да и действия в картине не так много, по большей части это разговорная трагикомедия, делящаяся на ряд объемных диалоговых сцен.
Но именно данный формат позволяет наиболее точно раскрыть главную героиню. Это определенно актерский бенефис Дмитриевой, позволяющий раскрыться всей ее харизме. Да, все члены ее семьи колоритны и ярко сыграны, но это кино про Аллу и об Алле. Если отбросить небольшую условность столь резкого перехода героини от гиперопеки над всем и каждым до циничной картины мира, позволяющей хладнокровно наблюдать, то Алла выходит трагической и возвышенной фигурой, потратившей всю свою жизнь на удовлетворение исключительно чужих потребностей. Не случайно картине подобрано столь патетичное название. «Я буду жить» не столько комедия, сколько циничное драмеди о том, как ты случайно, исподволь, между делом понимаешь, что твоя жизнь идет не туда и шансов все исправить становится с каждым годом меньше.
Можно соглашаться или не соглашаться с выводами, сделанными героями (или не сделанными), ругать главную героиню за резкое снижение эмпатии или хвалить за смелость – картина предлагает выводы сделать самостоятельно. Но тот подход, с которым в этой картине отнеслись к довольно традиционным жизненным вопросам, определенно нов и интересен для зрителя.