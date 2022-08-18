Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Женщина-Халк: Адвокат 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Женщина-Халк: Адвокат
Киноафиша Сериалы Женщина-Халк: Адвокат Сезоны Сезон 1

She-Hulk: Attorney at Law
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 5 часов 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

В 1 сезоне сериала «Женщина-Халк: Адвокат» тридцатилетняя девушка по имени Дженнифер Уолтерс живет самой обычной жизнью в американском мегаполисе и работает юристом. Но все меняется, когда в ее кровь случайно попадает ДНК ее двоюродного брата Брюса Бэннера – супергероя Халка. Дженни заражается его мутацией и начинает превращаться в двухметрового зеленого монстра. В попытках найти свое новое место в этом мире девушка устраивается в адвокатскую контору GLK&H. Здесь у нее есть возможность представлять в суде интересы сверхлюдей. Правда, к ее услугам обращаются не только супергерои, но и суперзлодеи.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
5.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Женщина-Халк: Адвокат График выхода всех сериалов
Сезон 1
Обычный уровень ярости A Normal Amount of Rage
Сезон 1 Серия 1
18 августа 2022
Сверхчеловеческий закон Superhuman Law
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2022
Народ против Эмиля Блонски The People v. Emil Blonsky
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2022
Разве это не настоящая магия? Is This Not Real Magic?
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2022
Злая, зелёная и прямая, влитая в эти джинсы Mean, Green, and Straight Poured Into These Jeans
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2022
Просто Джен Just Jen
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2022
Отступление The Retreat
Сезон 1 Серия 7
29 сентября 2022
Оторвать и разорвать Ribbit and Rip It
Сезон 1 Серия 8
6 октября 2022
Чье это шоу? Whose Show is This
Сезон 1 Серия 9
13 октября 2022
График выхода всех сериалов
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
Прощаться с «Уэнсдэй» не придется: Netflix продлил хит на третий сезон еще до премьеры второго
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше