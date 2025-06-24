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Железное Сердце 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Железное Сердце
Киноафиша Сериалы Железное Сердце Сезоны Сезон 1

Ironheart
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июня 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Железное Сердце»

В 1 сезоне сериала «Железное Сердце» действие происходит в киновселенной Marvel. В центре событий – пятнадцатилетняя девочка-вундеркинд Рири Уильямс. В своем юном возрасте она уже получает высшее образование в университете Массачусетса. Рири является отличным инженером, а ее любимое увлечение – создавать костюмы, напоминающие броню Железного человека. Подобно Тони Старку, девочка установила в костюм искусственный интеллект, который не просто помогает Рири тренироваться для продолжения дела Тони, но и обладает повадками и голосом погибшего героя.

Рейтинг сериала

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4.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Железное Сердце» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Отвези меня домой Take Me Home
Сезон 1 Серия 1
24 июня 2025
Встаньте, пожалуйста, настоящая Натали Will the Real Natalie Please Stand Up?
Сезон 1 Серия 2
24 июня 2025
Мы в опасности, девочка We in Danger, Girl
Сезон 1 Серия 3
24 июня 2025
Плохая магия Bad Magic
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2025
Карма - это глюк Karma's a Glitch
Сезон 1 Серия 5
1 июля 2025
Прошлое - это прошлое The Past Is the Past
Сезон 1 Серия 6
1 июля 2025
График выхода всех сериалов
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