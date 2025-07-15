Меню
Сериалы
Железное Сердце
Статьи
Статьи о сериале «Железное Сердце»
Вся информация о сериале
В сериале не раскрыли, но в комиксах все так: Железное сердце круче Железного человека почти во всем — 6 причин, с которыми не поспоришь
Marvel выбрал не лучшее время, чтобы ввести героиню в большую игру, но еще есть время все исправить.
23 комментария
15 июля 2025 12:19
Танос, волновайся: Marvel представили нового злодея, и на его фоне меркнет даже Доктор Дум
Его все ждали еще в сериале про Ванду и Вижна.
Написать
3 июля 2025 21:16
От ненависти до любви — одна сделка с дьяволом: финал «Железного сердца» ввел в MCU одного из самых сильных злодеев в истории
Как же много сюрпризов нам готовят грядущие «Мстители» с учетом антагониста-новичка.
2 комментария
3 июля 2025 19:05
«Вернулись к истокам»: «Железное сердце» оказалось напрямую связано с первым «Железным человеком» — теперь сериал хвалят даже хейтеры
Оценки 70+ на Rotten Tomatoes говорят сами за себя.
Написать
25 июня 2025 15:42
Темная лошадка Marvel: этот сериал назвали провалом еще до выхода, хотя напоминает смесь «Железного человека» и «Доктора Стрэнджа»
«Железное сердце»: мини-проект, который хоронят зря.
Написать
24 июня 2025 08:27
Как смеешь ты стоять там, где стоял Тони Старк: 4 причины, почему фанаты Marvel не приняли «Железное сердце»
Скандалы начались после появления героини в комиксах, а фильмы только вырыли яму поглубже.
15 комментариев
12 июня 2025 07:00
