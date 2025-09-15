Меню
Новости о сериале «Разделение»
Новости о сериале «Разделение»
Стали известны победители премии «Эмми-2025»
Оуэн Купер из «Переходного возраста» стал самым молодым обладателем «Эмми» в истории.
Написать
15 сентября 2025 12:29
Гид по «Разделению»: объясняем, что творится в головах создателей
Завершился второй сезон хита «Разделение», но вопросов меньше не стало.
Написать
25 марта 2025 12:41
Это мы смотрим: топ самых многообещающих сериалов 2025 года
Запутанный триллер о кибератаке, финал «Очень странных дел» и «Игры в кальмара», история молодого Шерлока Холмса и целых два сериала по вселенным Ридли Скотта.
Написать
14 января 2025 13:28
Второй сезон «Разделения» удерживает 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes
Многие критики сходятся во мнении, что продолжение превосходит первый сезон.
Написать
9 января 2025 12:48
Адам Скотт разыскивает свою якобы погибшую жену в трейлере второго сезона «Разделения»
Премьера состоится 17 января.
Написать
9 декабря 2024 18:52
Адам Скотт бежит по офисному лабиринту в трейлере второго сезона «Разделения»
Долгожданное возвращение шоу состоится 17 января.
Написать
23 октября 2024 17:05
Телеведущая ТНТ Катерина Решнова рассказала о любимых фильмах и сериалах
Ведущая шоу «Утро.ТНТ» приняла участие в фестивале Фонтанка SUP в Санкт-Петербурге и ответила на вопросы Киноафиши.
Написать
5 августа 2024 14:45
Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре
На этой неделе стриминги предлагают спасти принцессу Пич, поставить гениальный перформанс, отправиться в Китай и стать волонтером.
Написать
19 мая 2023 15:00
Конец Голливуда близок? Выйдут ли новые сезоны «Одних из нас», «Очень странных дел» и спин-офф «Игры престолов»?
Все, что нужно знать о забастовке сценаристов, которая поставила на паузу многие крупные проекты.
Написать
12 мая 2023 16:29
Из-за забастовки приостановлена работа над финалом «Очень странных дел» и другими проектами
Производство приквела «Игры престолов», «Блэйда» и второго сезона «Разделения» также столкнулось с проблемами.
Написать
10 мая 2023 16:01
Производство второго сезона «Разделения» может быть отложено
По слухам, между шоураннерами произошел конфликт, но сервис Apple внес ясность.
Написать
2 мая 2023 16:01
«Разделение» и «Всё везде и сразу»: объявлены победители премии Гильдии сценаристов США 2023
Также награды за лучше сериалы года получили «Медведь» и «Белый лотос».
Написать
7 марта 2023 13:06
По словам Патриши Аркетт, второй сезон «Разделения» напугает зрителей
Съемки начались осенью.
Написать
19 января 2023 17:11
Каст второго сезона «Разделения» пополнили Гвендолин Гристи, Алиа Шокат и другие артисты
Создатели сериала уже приступили к съемкам продолжения.
Написать
1 ноября 2022 11:49
Начались съемки второго сезона антиутопии «Разделение»
Также появилась информация, когда ждать выхода новых серий.
Написать
20 октября 2022 14:12
7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера
Многие знают и любят Стиллера именно за его комедийные роли, но он также не менее талантливо проявил себя как режиссер.
Написать
24 июня 2022 16:16
10 сериалов от Apple, которые превзошли Netflix по качеству и просмотрам
Стриминговый сервис Apple TV смело вырывается вперед, делая ставку на оригинальность и качество контента.
Написать
16 июня 2022 19:00
Офисный работник Адам Скотт подвергается загадочной операции в трейлере сериала-антиутопии «Разделение»
Поставил шоу Бен Стиллер, а одну из главных ролей сыграл оскароносный Кристофер Уокен.
Написать
19 января 2022 11:03
Драматический сериал Бена Стиллера «Разделение» обзавелся датой премьеры и первым тизером
За проект отвечает сервис Apple TV+.
Написать
17 декабря 2021 10:48
