Нулевой пациент
Новости
Новости о сериале «Нулевой пациент»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Нулевой пациент»
Вся информация о сериале
Телеведущая ТНТ Катерина Решнова рассказала о любимых фильмах и сериалах
Ведущая шоу «Утро.ТНТ» приняла участие в фестивале Фонтанка SUP в Санкт-Петербурге и ответила на вопросы Киноафиши.
Написать
5 августа 2024 14:45
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
Написать
17 апреля 2023 12:00
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука
На этой неделе стриминги предлагают отправиться на планету Пандора, изобрести популярную игру, раскрыть убийство в Париже и посмеяться над супергероикой.
Написать
31 марта 2023 15:00
Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь
Автобиографическая история о велосипедном путешествии по России, драма об отшельнице и экранизация популярной видеоигры.
Написать
6 марта 2023 10:00
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале
Рассказываем, где и как снимали главный российский сериал января.
Написать
27 января 2023 16:42
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года
Шоу признали лучшим отечественным проектом семь из 22 ведущих критиков России.
Написать
26 декабря 2022 16:06
Что смотреть на выходных: «Энола Холмс», сериал про супергероев и байопик с Дэниелом Рэдклиффом
На этой неделе стриминги подготовили для нас детектив про сестру Шерлока, ситком про видеосалон, драму с Дженнифер Лоуренс и чудаковатый музыкальный байопик.
Написать
4 ноября 2022 15:00
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.
Написать
1 ноября 2022 12:00
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
Написать
25 июля 2022 07:28
«Нулевой пациент»: где снимали, кто играет и как точно сериал отражает ситуацию с вирусной эпидемией в СССР
19 мая состоится премьера оригинального проекта Кинопоиска «Нулевой пациент». Киноафиша рассказывает об очень важной для обсуждения теме сериала, его актерах, месте съемок и документальности.
Написать
18 мая 2022 18:44
«Кинопоиск» представил тизер драматического сериала «Нулевой пациент» о первой вспышке ВИЧ в СССР
«История вируса, о котором молчали».
Написать
14 апреля 2022 12:24
Начались съемки сериала «Нулевой пациент» о ВИЧ в Советском Союзе
Производство ведется в Москве и Волгограде.
Написать
10 ноября 2021 16:53
