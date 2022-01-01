Отзывы о сериале «Нулевой пациент»

Наша рецензия: Неравная борьба за жизнь пациентов.

1988 год. Элиста. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) сталкивается со странными симптомами сразу у многих больных. Сильное снижение иммунитета при прочих признаках, по его мнению, может указывать на ВИЧ. Пока он пытается разобраться в ситуации и убедить скептически настроенное руководство больницы, в Москве доктор Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов) упорно занимается этой болезнью и встречает еще большее сопротивление. СПИД и ВИЧ в официальной риторике называется…