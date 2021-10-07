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Код на миллиард долларов 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Код на миллиард долларов
Киноафиша Сериалы Код на миллиард долларов Сезоны Сезон 1

The Billion Dollar Code 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Код на миллиард долларов»

В 1 сезоне сериала «Код на миллиард долларов» малоизвестная немецкая компания подает в суд на корпорацию Google. Разработчики уверяют, что они первыми придумали прототип трехмерной карты земной поверхности под названием Terra Vision. Проблема в том, что по всему миру это революционное изобретение известно как Google Earth. Обе команды честно работали над кодами и представили проекты независимо друг от друга. Вот только кто из них в действительности был первым, а кто похитил чужую прибыльную идею?

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Список серий 1-го сезона сериала «Код на миллиард долларов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2021
График выхода всех сериалов
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