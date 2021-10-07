Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Код на миллиард долларов Сезоны Сезон 1 Серия 2

Код на миллиард долларов 2021 2 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 7 октября 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 7 октября 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 7 октября 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 7 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Код на миллиард долларов» после двух крайне успешных поездок двое главных героев постепенно набираются уверенности в себе. В итоге хакер и художник вновь оказываются в Германии, где надеются найти себе нового инвестора.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Новокаин
Новокаин 2 комментария
Заклятие монахини
Заклятие монахини 1 комментарий
Городские легенды: Парк кошмаров
Городские легенды: Парк кошмаров 2 комментария
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше