Свои не подкачали: подборка российских сериаловНачинаем подготовку к длинным зимним вечерам, составляя список сериалов для просмотра. Отечественная «мыльная фабрика» производство не замедляет ни на секунду, и легко упустить что-то интересное. Предлагаем подборку российских сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мираВ середине октября на Okko стартовал показ сериала «Кунгур» о жизни закрытого сообщества, поисках справедливости и любовном треугольнике. Вселенная шоу на стыке детектива и щемящей мелодрамы знакомит с галереей выразительных героев, связанных между собой паутиной тайн и интриг. Приглашаем погрузиться в запутанную историю невинно осужденного за убийство Егора и смотреть сериал «Кунгур» а заодно рассказываем о других мелодраматических сериалах из репертуара Okko.
За реваншем на край землиНа Okko эксклюзивная премьера нового детективного сериала «Кунгур» от режиссера «Мосгаз. Западня» Сергея Попова. В центре сюжета любовь и тайны маленького рыбацкого поселка, в который в поисках правды возвращается Егор.