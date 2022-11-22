Меню
Новости о сериале «Кунгур»

Новости о сериале «Кунгур» Вся информация о сериале
Свои не подкачали: подборка российских сериалов
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Начинаем подготовку к длинным зимним вечерам, составляя список сериалов для просмотра. Отечественная «мыльная фабрика» производство не замедляет ни на секунду, и легко упустить что-то интересное. Предлагаем подборку российских сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.
22 ноября 2022 13:02
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира В середине октября на Okko стартовал показ сериала «Кунгур» о жизни закрытого сообщества, поисках справедливости и любовном треугольнике. Вселенная шоу на стыке детектива и щемящей мелодрамы знакомит с галереей выразительных героев, связанных между собой паутиной тайн и интриг. Приглашаем погрузиться в запутанную историю невинно осужденного за убийство Егора и смотреть сериал «Кунгур» а заодно рассказываем о других мелодраматических сериалах из репертуара Okko.
22 ноября 2022 13:01
За реваншем на край земли
За реваншем на край земли На Okko эксклюзивная премьера нового детективного сериала «Кунгур» от режиссера «Мосгаз. Западня» Сергея Попова. В центре сюжета любовь и тайны маленького рыбацкого поселка, в который в поисках правды возвращается Егор.
22 ноября 2022 13:00
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов В подписке Okko эксклюзивно начал выходить детективный сериал «Кунгур». В родной рыбачий посёлок после 8 лет тюрьмы возвращается невинно осуждённый Егор, он намерен найти истинно преступника и вернуть себе честное имя. Вспоминаем еще несколько отличных отечественных сериалов с увлекательными расследованиями преступлений.    
31 октября 2022 17:30
По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников
По ту сторону закона: 5 лучших российских криминальных сериалов, которые заставят вас переживать за преступников Рассказываем, какие бандитские истории покорили сердца зрителей в этом году.  
20 октября 2022 12:00
