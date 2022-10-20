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Кунгур 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Кунгур
Киноафиша Сериалы Кунгур Сезоны Сезон 1

Кунгур 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Кунгур»

В 1 сезоне сериала «Кунгур» зрители знакомятся с Егором – простым жителем отдаленного и постепенно вымирающего рыбацкого поселения. Парень случайно узнает несколько тайн и понимает, что его соседи многое скрывают за закрытыми дверями. Как и в любом обществе, в поселке есть свои бедняки и богачи, честные граждане и преступники, правозащитники и экстремисты. Некоторые из них ведут вполне обычную жизнь, в то время как другие таят страшные секреты. Егор пытается докопаться до правды, вот только нужна ли она людям?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 9 голосов
6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кунгур» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 декабря 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
9 декабря 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
15 декабря 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 декабря 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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