Жизнь по вызову
Статьи
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало
Поедет работать на ферму.
1 комментарий
1 сентября 2025 13:17
Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю
Остановиться довольно сложно, да и надо ли?
Написать
27 августа 2025 18:58
В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка»
Неожиданный хит взлетел так высоко, как никто до него.
Написать
23 августа 2025 17:38
Кто займет место Градова? «Жизни по вызову» точно не нужен четвертый сезон — финал третьего это лишь подтверждает
Высоки шансы, что интерес зрителей сойдет на нет.
Написать
19 августа 2025 17:38
Что стало с Леной из «Жизни по вызову»? Рассказываем про судьбу героини Рудовой для тех, кто забыл или не знал
Кульминационный момент происходит в 18-й серии.
Написать
19 августа 2025 13:45
«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову»
Считал близким другом, а вышло наоборот.
Написать
19 августа 2025 11:55
Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был»
У звезды «Текста» появился преемник.
1 комментарий
19 августа 2025 11:21
«Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти
Мэджик еще не сказал свое последнее слово.
Написать
18 августа 2025 07:58
«Невский» или «Жизнь по вызову»: сложный тест на знание цитат пройдут только фанаты русских сериалов
Проверьте свой уровень, ответив на пять вопросов.
Написать
28 февраля 2025 18:07
Не хочется переключать: всего 6 российских сериалов стали хитами в 2024 году — их чаще всего досматривали до конца
Изобилие проектов отвлекает внимание зрителей, но от этих шоу невозможно оторваться.
5 комментариев
27 февраля 2025 15:42
Без «Мосгаза» и «Жизни по вызову»: в топ-3 самых востребованных сериала года хватает сюрпризов
Речь сугубо о российских проектах.
Написать
17 декабря 2024 11:21
«Невский», «Триггер» или «Жизнь по вызову»? Попробуйте угадать сериал по одной цитате (тест)
На пять из пяти вопросов ответят самые внимательные.
Написать
8 декабря 2024 23:41
Переплюнуть «Жизнь по вызову» за последние годы смог лишь один российский сериал, и это даже не «Невский»
Неудивительно, что франшизу шоу с Павлом Прилучным активно продолжают расширять.
3 комментария
24 ноября 2024 13:17
4 сезон «Жизни по вызову» с Прилучным все-таки выйдет, но есть нюанс: первые подробности продолжения
Анонс проекта получился не самым однозначным.
Написать
19 ноября 2024 10:52
Четвертый сезон «Жизни по вызову» еще не анонсировали, но уже есть продолжение на полтора часа: не планируйте ничего на вечер
Для тех, кто соскучился по Мэджику и его приключениям.
Написать
9 ноября 2024 11:21
«У Сарика уникальный дар»: конфликт Картозии и Сарика Андреасяна принял неожиданный поворот
Разборку продюсеры устроили в публичном медиаполе.
Написать
8 ноября 2024 12:19
Мэджик не такой брутальный? «Жизнь по вызову» с Прилучным сняли по биографии реального сутенера
Актер выглядит круче, хотя харизмы у настоящего дельца не отнять.
Написать
2 ноября 2024 13:17
Что за волшебник? Почему героя Прилучного в «Жизни по вызову» прозвали Мэджиком
У персонажа оказались особенные способности.
Написать
6 сентября 2024 16:40
«От подростка до пенсионера»: психотерапевт о привлекательности сериалов с «клубничкой»
Такие проекты неизменно вызывают зрительский интерес.
Написать
6 сентября 2024 10:00
«Жизнь по вызову – это наша...»: продолжите цитату из нашумевшего сериала с Прилучным
Тест пройдут только истинные поклонники актера.
Написать
2 сентября 2024 11:00
Прилучного снова скучно «кошмарят», диалоги усыпляют: зрители ополчились на «Жизнь по вызову 3»
Не зря фанаты насторожились после анонса продолжения.
Написать
2 сентября 2024 10:15
6 самых долгожданных русских сериалов сентября 2024: до премьеры некоторых остались считанные дни
На релизы создатели возлагают немало надежд.
Написать
31 августа 2024 14:30
Мэджик вернулся и готов к мести: что будет с героем Прилучного в третьем сезоне «Жизни по вызову»
Под влиянием внешних обстоятельств персонаж сильно изменится.
Написать
26 августа 2024 10:30
Кологривый не появится в 3 сезоне «Жизни по вызову»: жена режиссера честно высказалась о ссоре
Артист в последнее время постоянно попадает в неловкие ситуации.
Написать
23 августа 2024 15:00
Наталья Рудова из «Жизни по вызову» — о съемках, планах и спойлерах
Актриса честно поделилась подводными камнями рейтингового проекта.
Написать
21 августа 2024 13:45
280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Кожевникова о своём возвращении к роли Аллочки в новом «Универе»: «Очень сильно сомневалась» — эксклюзив «Киноафиши»
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
