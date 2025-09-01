Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Жизнь по вызову Статьи

Статьи о сериале «Жизнь по вызову»

Статьи о сериале «Жизнь по вызову» Вся информация о сериале
Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало
Из князи в грязи: Прилучный сбрасывает маску мажора в новой драме от создателей «Жизни по вызову» — и это только начало Поедет работать на ферму.
1 комментарий
1 сентября 2025 13:17
Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю
Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю Остановиться довольно сложно, да и надо ли?
Написать
27 августа 2025 18:58
В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка»
В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка» Неожиданный хит взлетел так высоко, как никто до него.
Написать
23 августа 2025 17:38
Кто займет место Градова? «Жизни по вызову» точно не нужен четвертый сезон — финал третьего это лишь подтверждает
Кто займет место Градова? «Жизни по вызову» точно не нужен четвертый сезон — финал третьего это лишь подтверждает Высоки шансы, что интерес зрителей сойдет на нет.
Написать
19 августа 2025 17:38
Что стало с Леной из «Жизни по вызову»? Рассказываем про судьбу героини Рудовой для тех, кто забыл или не знал
Что стало с Леной из «Жизни по вызову»? Рассказываем про судьбу героини Рудовой для тех, кто забыл или не знал Кульминационный момент происходит в 18-й серии.
Написать
19 августа 2025 13:45
«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову»
«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову» Считал близким другом, а вышло наоборот.
Написать
19 августа 2025 11:55
Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был»
Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был» У звезды «Текста» появился преемник.
1 комментарий
19 августа 2025 11:21
«Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти
«Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти Мэджик еще не сказал свое последнее слово.
Написать
18 августа 2025 07:58
«Невский» или «Жизнь по вызову»: сложный тест на знание цитат пройдут только фанаты русских сериалов
«Невский» или «Жизнь по вызову»: сложный тест на знание цитат пройдут только фанаты русских сериалов Проверьте свой уровень, ответив на пять вопросов.
Написать
28 февраля 2025 18:07
Не хочется переключать: всего 6 российских сериалов стали хитами в 2024 году — их чаще всего досматривали до конца
Не хочется переключать: всего 6 российских сериалов стали хитами в 2024 году — их чаще всего досматривали до конца Изобилие проектов отвлекает внимание зрителей, но от этих шоу невозможно оторваться.
5 комментариев
27 февраля 2025 15:42
Без «Мосгаза» и «Жизни по вызову»: в топ-3 самых востребованных сериала года хватает сюрпризов
Без «Мосгаза» и «Жизни по вызову»: в топ-3 самых востребованных сериала года хватает сюрпризов Речь сугубо о российских проектах.
Написать
17 декабря 2024 11:21
«Невский», «Триггер» или «Жизнь по вызову»? Попробуйте угадать сериал по одной цитате (тест)
«Невский», «Триггер» или «Жизнь по вызову»? Попробуйте угадать сериал по одной цитате (тест) На пять из пяти вопросов ответят самые внимательные.
Написать
8 декабря 2024 23:41
Переплюнуть «Жизнь по вызову» за последние годы смог лишь один российский сериал, и это даже не «Невский»
Переплюнуть «Жизнь по вызову» за последние годы смог лишь один российский сериал, и это даже не «Невский» Неудивительно, что франшизу шоу с Павлом Прилучным активно продолжают расширять.
3 комментария
24 ноября 2024 13:17
4 сезон «Жизни по вызову» с Прилучным все-таки выйдет, но есть нюанс: первые подробности продолжения
4 сезон «Жизни по вызову» с Прилучным все-таки выйдет, но есть нюанс: первые подробности продолжения Анонс проекта получился не самым однозначным.
Написать
19 ноября 2024 10:52
Четвертый сезон «Жизни по вызову» еще не анонсировали, но уже есть продолжение на полтора часа: не планируйте ничего на вечер
Четвертый сезон «Жизни по вызову» еще не анонсировали, но уже есть продолжение на полтора часа: не планируйте ничего на вечер   Для тех, кто соскучился по Мэджику и его приключениям.
Написать
9 ноября 2024 11:21
«У Сарика уникальный дар»: конфликт Картозии и Сарика Андреасяна принял неожиданный поворот
«У Сарика уникальный дар»: конфликт Картозии и Сарика Андреасяна принял неожиданный поворот Разборку продюсеры устроили в публичном медиаполе.
Написать
8 ноября 2024 12:19
Мэджик не такой брутальный? «Жизнь по вызову» с Прилучным сняли по биографии реального сутенера
Мэджик не такой брутальный? «Жизнь по вызову» с Прилучным сняли по биографии реального сутенера Актер выглядит круче, хотя харизмы у настоящего дельца не отнять.
Написать
2 ноября 2024 13:17
Что за волшебник? Почему героя Прилучного в «Жизни по вызову» прозвали Мэджиком
Что за волшебник? Почему героя Прилучного в «Жизни по вызову» прозвали Мэджиком У персонажа оказались особенные способности.
Написать
6 сентября 2024 16:40
«От подростка до пенсионера»: психотерапевт о привлекательности сериалов с «клубничкой»
«От подростка до пенсионера»: психотерапевт о привлекательности сериалов с «клубничкой» Такие проекты неизменно вызывают зрительский интерес.
Написать
6 сентября 2024 10:00
«Жизнь по вызову – это наша...»: продолжите цитату из нашумевшего сериала с Прилучным
«Жизнь по вызову – это наша...»: продолжите цитату из нашумевшего сериала с Прилучным Тест пройдут только истинные поклонники актера.
Написать
2 сентября 2024 11:00
Прилучного снова скучно «кошмарят», диалоги усыпляют: зрители ополчились на «Жизнь по вызову 3»
Прилучного снова скучно «кошмарят», диалоги усыпляют: зрители ополчились на «Жизнь по вызову 3» Не зря фанаты насторожились после анонса продолжения.
Написать
2 сентября 2024 10:15
6 самых долгожданных русских сериалов сентября 2024: до премьеры некоторых остались считанные дни
6 самых долгожданных русских сериалов сентября 2024: до премьеры некоторых остались считанные дни На релизы создатели возлагают немало надежд.
Написать
31 августа 2024 14:30
Мэджик вернулся и готов к мести: что будет с героем Прилучного в третьем сезоне «Жизни по вызову»
Мэджик вернулся и готов к мести: что будет с героем Прилучного в третьем сезоне «Жизни по вызову» Под влиянием внешних обстоятельств персонаж сильно изменится.
Написать
26 августа 2024 10:30
Кологривый не появится в 3 сезоне «Жизни по вызову»: жена режиссера честно высказалась о ссоре
Кологривый не появится в 3 сезоне «Жизни по вызову»: жена режиссера честно высказалась о ссоре Артист в последнее время постоянно попадает в неловкие ситуации.
Написать
23 августа 2024 15:00
Наталья Рудова из «Жизни по вызову» — о съемках, планах и спойлерах
Наталья Рудова из «Жизни по вызову» — о съемках, планах и спойлерах Актриса честно поделилась подводными камнями рейтингового проекта.
Написать
21 августа 2024 13:45
280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности
Кожевникова о своём возвращении к роли Аллочки в новом «Универе»: «Очень сильно сомневалась» — эксклюзив «Киноафиши»
Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
В списке даже Штирлиц: 10 актеров, отказавшихся играть в «Москва слезам не верит» — сможете угадать хотя бы 5? (фото)
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше