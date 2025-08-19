Меню
«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову»

19 августа 2025 11:55
Считал близким другом, а вышло наоборот.

Финал второго сезона «Жизнь по вызову» не дал зрителям облегчения — наоборот, в нем раскрыли личность местного Иуды, предателя, метафорически вонзившего нож в спину.

Мэджик, прошедший через предательства, охоту на своих девушек и собственный крах, наконец находит главного врага рядом — это Елена. Та самая, кому он доверял, кто работал с ним бок о бок и казался опорой.

Но её история оказывается драматической, зрителям рассказывают правду, после которой на сутенера смотришь не через розовые очки. Много лет назад Елена работала под его крылом, но в один из роковых дней сутенер не защитил подопечную от насильника. С того дня она жила ради мести.

«Пригрел змею на груди», «Бессердечная сволочь, я никогда бы не подумала, что Мэджик так мог с ней поступить», — писали после зрители. Как видно, их мнения насчет Елены разделились.

В кульминации Елена признаётся: именно она помогла дочери Мэджика Алине пройти через унизительную сделку с продажей невинности и передала весь компромат врагам. Казалось бы, он вырвал признание, но вместе с ним потерял веру в себя и людей.

Финальные минуты — открытые и мрачные. Елена отключается после снотворного, а Мэджик уходит, оставляя её живой, но уничтоженной. Он победил в своей войне, только победа обернулась пустотой. У него нет доверия дочери, нет друзей, нет мира с самим собой. Как все обернулось в третьем сезоне рассказывать не будем, вдруг вы еще не добрались до продолжения.

Мэджик не такой брутальный? «Жизнь по вызову» с Прилучным сняли по биографии реального сутенера.

Фото: Кадры из сериала «Жизнь по вызову»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
