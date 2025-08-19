Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что стало с Леной из «Жизни по вызову»? Рассказываем про судьбу героини Рудовой для тех, кто забыл или не знал

Что стало с Леной из «Жизни по вызову»? Рассказываем про судьбу героини Рудовой для тех, кто забыл или не знал

19 августа 2025 13:45
Что стало с Леной из «Жизни по вызову»? Рассказываем про судьбу героини Рудовой для тех, кто забыл или не знал

Кульминационный момент происходит в 18-й серии.

Сериал «Жизнь по вызову» — криминальная драма о мире эскорта, коррупции и борьбе за власть. В центре сюжета Александр Шмидт («Мэджик») — бывший владелец крупного эскорт-агентства.

Главная роль досталась Павлу Прилучному, а вот одной из самых ярких второстепенных персонажей оказалась юрист Елена, которую блестяще сыграла Наталья Рудова. Её героиня умна и харизматична. Однако судьба Елены оказалась трагична.

Что стало с Леной из «Жизни по вызову»? Рассказываем про судьбу героини Рудовой для тех, кто забыл или не знал

В 18-й серии её убивает охранник Ружинского. Перед смертью раскрывается прошлое Елены: оказывается, когда-то она работала эскортницей у Шмидта и стала жертвой его жестокости.

Ради мести она внедрилась в его окружение под видом юриста, но в итоге поплатилась жизнью. Её гибель становится одним из самых драматичных моментов сериала.

Ранее мы писали: Что за волшебник? Почему героя Прилучного в «Жизни по вызову» прозвали Мэджиком

Фото: Кадр из сериала «Жизнь по вызову»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кто займет место Градова? «Жизни по вызову» точно не нужен четвертый сезон — финал третьего это лишь подтверждает Кто займет место Градова? «Жизни по вызову» точно не нужен четвертый сезон — финал третьего это лишь подтверждает Читать дальше 19 августа 2025
«Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти «Бил все рекорды по рейтингам»: лишь один сериал за 4 года оказался круче «Жизни по вызову» — но у драмы с Прилучным есть шанс его обойти Читать дальше 18 августа 2025
«Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову» «Пригрел змею на груди»: кто предал Мэджика и вонзил ему нож в спину в «Жизни по вызову» Читать дальше 19 августа 2025
Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был» Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был» Читать дальше 19 августа 2025
В какой серии умрет Айгуль из «Слова пацана»: и почему героиня решилась на жуткий поступок В какой серии умрет Айгуль из «Слова пацана»: и почему героиня решилась на жуткий поступок Читать дальше 17 августа 2025
Из «Слова пацана» вырезали десятки важнейших для сюжета сцен: и от одной из них можно даже разрыдаться Из «Слова пацана» вырезали десятки важнейших для сюжета сцен: и от одной из них можно даже разрыдаться Читать дальше 17 августа 2025
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов «Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов Читать дальше 20 августа 2025
Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли Вместо Узерли и османов — Добровольская и французы: в России еще в 90-х сняли аналог «Великолепного века» — его полюбили, но быстро забыли Читать дальше 20 августа 2025
Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор Читать дальше 20 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше