Что стало с Леной из «Жизни по вызову»? Рассказываем про судьбу героини Рудовой для тех, кто забыл или не знал

Сериал «Жизнь по вызову» — криминальная драма о мире эскорта, коррупции и борьбе за власть. В центре сюжета Александр Шмидт («Мэджик») — бывший владелец крупного эскорт-агентства.

Главная роль досталась Павлу Прилучному, а вот одной из самых ярких второстепенных персонажей оказалась юрист Елена, которую блестяще сыграла Наталья Рудова. Её героиня умна и харизматична. Однако судьба Елены оказалась трагична.

В 18-й серии её убивает охранник Ружинского. Перед смертью раскрывается прошлое Елены: оказывается, когда-то она работала эскортницей у Шмидта и стала жертвой его жестокости.

Ради мести она внедрилась в его окружение под видом юриста, но в итоге поплатилась жизнью. Её гибель становится одним из самых драматичных моментов сериала.

Ранее мы писали: Что за волшебник? Почему героя Прилучного в «Жизни по вызову» прозвали Мэджиком