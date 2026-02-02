Страшнее «Чикатило»: Сарик Андреасян снял сериал про жертв Скопинского маньяка, но мы его не увидим - и вот почему

Сарик Андреасян является очень разноплановым режиссером. Среди его работ есть и классическая версия «Евгения Онегина» и скандальный проект о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову». Однако у режиссера есть другой проект, который уже считают запрещенным. О чем же этот сериал?

Что ждать в проекте

Новый драматический сериал «Несломленная» является экранизацией автобиографического произведения Екатерины Мартыновой «Исповедь узницы подземелья».

Сюжет сериала основан на реальных событиях и повествует о молодой девушке, столкнувшейся с ужасающими испытаниями. В возрасте 14 лет она стала жертвой насильника и провела в неволе свыше тысячи дней в подземелье. Несмотря на пережитые трудности, героиня нашла в себе мужество, чтобы начать жизнь заново и обрести счастье.

Екатерина Мартынова в возрасте 14 лет пострадала от рук «скопинского маньяка». В 2000 году, находясь в Рязанской области, она и ее 17-летняя подруга были похищены. На протяжении почти четырех лет они находились в плену у Виктора Мохова, который удерживал их в бункере, выкопанном собственноручно. За это преступление Мохов уже отбыл срок и сейчас находится на свободе

Почему оказался под цензурой

Прежде всего, сериал полностью основан на реальных событиях. Режиссер в одном из интервью упомянул, что фильм запрещен к показу Минюстом. На текущий момент нет информации, какая платформа решит его показать и, по словам режиссера, проект находится на полках.