Лишь один сериал в 2025-м обошел «Бар "Один звонок"» по популярности: у этой нетленки с Прилучным даже нет нового сезона

2025 год наглядно доказал: российский зритель устал от сложного. Пока нишевые жанры вроде вестернов и хорроров стремительно теряют аудиторию (падение на 25–30%), в фаворе — универсальное, почти домашнее кино.

Согласно данным Kion, хитами становятся проекты, которые можно смотреть всей семьёй или просто для фона: детская анимация (+50%), комедии (+17%), военные драмы (+26%). И в этом тренде особенно показателен феномен сериала «Жизнь по вызову».

Да, нового сезона в этом году не случилось, съемки четвертой главы намечены на весну 26-го. Но Павел Прилучный в роли Мэджика по-прежнему в топах просмотров. Почему? Потому что сериал идеально попал в запрос на тему лакшери жизни, грязных денег и продажной столицы.

Кто еще в топе? «Виноград», шикарный «Бар „Один звонок“» и та же «Жизнь по вызову» — всё это истории про отношения, внутренние кризисы, проблемы общества. Неслучайно интерес к оригинальным тайтлам платформ вырос — люди начинают доверять локальным историям больше, чем глянцевым западным аналогам.

Статистика лишь подтверждает тренд: пользователи стали смотреть дольше (+15% к продолжительности просмотра) и чаще возвращаться к проверенному контенту. В среднем 13 картин в год — это не много.

