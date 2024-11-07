Меню
Новости о сериале «Жизнь по вызову»
Новости о сериале «Жизнь по вызову»
Вся информация о сериале
Есть и преступления, и наказания: назван самый популярный сериал в России, но это не экранизация Достоевского
Зрители предпочитают Прилучного Янковскому.
Написать
7 ноября 2024 12:55
Вышел трейлер документального фильм «Жизнь по вызову. Мужской взгляд»
Релиз приурочен к старту третьего сезона сериала «Жизнь по вызову».
Написать
23 августа 2024 17:54
На KION выйдет документальный фильм о съемках сериала «Жизнь по вызову» — доступен трейлер
Проект дебютирует на видеосервисе одновременно с финалом второго сезона.
Написать
24 октября 2023 15:35
Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову»
Также объявлена дата премьеры новых серий.
Написать
18 августа 2023 13:55
Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову»
В продолжении главный герой вернется к прежней деятельности и будет решать семейные проблемы.
Написать
31 июля 2023 14:30
Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док»
В центре повествования — четыре героини, готовые откровенно рассказать обо всех тонкостях «древнейшей профессии» в наши дни.
Написать
4 июля 2023 12:40
Интриги, скандалы и психоанализ: 9 сериалов, похожих на «Жить жизнь»
Российские проекты про опасные связи.
Написать
1 июня 2023 11:00
Начались съемки второго сезона «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным
Постановкой новых серий вновь занимается Сарик Андеасян.
Написать
13 апреля 2023 13:36
«Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным: когда выйдут заключительные серии
Новый эпизод шоу о владельце эскорт-агентства, втянутом в смертельную игру, выйдет уже сегодня.
Написать
29 сентября 2022 14:58
О чем сериал «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным?
Криминальная драма от создателя «Чикатило» уже стартовала на KION.
Написать
30 августа 2022 16:51
Скандальный телеграм-канал и танцы в стиле стрип: за кадром сериала «Жизнь по вызову»
25 августа в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Жизнь по вызову» об индустрии эскорта в Москве. Режиссером проекта стал Сарик Андреасян. Рассказываем о том, как снимался сериал на сложную тему.
Написать
30 августа 2022 15:49
Бизнесмен Павел Прилучный руководит эскорт-агентством в трейлере сериала «Жизнь по вызову»
Звезда «Мажора» возглавил очередной крупный телепроект.
Написать
23 августа 2022 12:31
