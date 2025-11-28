Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

Общество любит приписывать женщинам страсть исключительно к сентиментальным мелодрамам вроде «Клона». Однако реальность, как выяснилось, куда интереснее.

Согласно исследованию онлайн-кинотеатра KION, российские зрительницы в среднем проводят за просмотром фильмов и сериалов около четырех часов в день. Самая активная аудитория – это женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

При этом в выходные дни желание отдохнуть за просмотром любимых историй только усиливается: в субботу и воскресенье время, проведенное перед экраном, увеличивается примерно на 40%.

Исследование также показало, что, хотя комедия остается универсально любимым жанром, с возрастом вкусы меняются: молодые зрительницы чаще выбирают боевики, а те, кто постарше, отдают предпочтение драмам.

Давайте же познакомимся с сериалами, которые российские женщины пересматривают чаще всего.

«Виноград»

Рейтинг на Кинопоиске: 6.6

В одночасье жизнь Егора (Павел Прилучный), преуспевающего бизнесмена, рушится. Он лишается всего: положения в обществе, друзей, семьи и даже доступа к собственным деньгам. Казалось бы, это крах. Но судьба преподносит неожиданный, хоть и сомнительный, шанс – Егор неожиданно становится хозяином давно пришедших в упадок виноградников в Анапе.

Не имея ни малейшего опыта в виноделии, он спустя 20 лет вынужден вернуться в родной Краснодарский край. Начинать с нуля всегда трудно, а когда за спиной – лишь груз прошлых ошибок, почти невозможно. Но среди бескрайних виноградных полей Егору предстоит не только возродить дело, но и разобраться в себе, и, возможно, обрести новую любовь.

«Жизнь по вызову»

Рейтинг на Кинопоиске: 7.0

И вновь сериал с Павлом Прилучным, но уже куда более мрачный. Здесь актер играет Александра Шмидта, известного в определенных кругах под прозвищем Мэджик.

Герой управляет эксклюзивным эскорт-агентством. Его команда виртуозно исполняет самые сложные поручения влиятельных клиентов: политиков, силовиков и топ-бизнесменов.

Однако сказочная жизнь внезапно обрывается. На Мэджика и его империю начинается настоящая охота. Теперь под угрозой всё – его репутация, бизнес, семья и сама жизнь.

У Шмидта остаётся совсем немного времени, чтобы выяснить, кто стоит за этой атакой, и нанести упреждающий удар, пока не стало слишком поздно.

«Почка»

Рейтинг на Кинооиске: 7.2

Инспектор пожарной службы Наталья Кустова (Любовь Аксенова) уверена: все в этом мире продается. Ее жизнь – доказательство этого: каждая проверка приносит солидный доход, позволяя покупать дорогие вещи, роскошную квартиру и даже влиятельных друзей.

Ради наживы она готова пойти на что угодно, не гнушаясь обобрать даже самых близких. Но эта идеальная, казалось бы, система рушится в один миг. На плановом медосмотре Наталье сообщают шокирующую новость: ей срочно требуется пересадка почки, и на поиски донора осталось всего три месяца.

По жестокой иронии, по закону стать донором может только кровный родственник – те самые люди, которых она когда-то безжалостно использовала. Теперь Наталье предстоит самое сложное в ее жизни – найти способ уговорить тех, кому она насолила, спасти ей жизнь.

И для этого придется пуститься во все тяжкие, придумывая самые невероятные и отчаянные ходы.

«Бар "Один звонок"»

Рейтинг на Кинопоиске: 8.0

Расследуя исчезновение пасынка, следователь Андрей Морозов выходит на бар под названием «Один звонок». Это место окутано мистикой: оно бесследно исчезает и появляется в разных точках города, а после его визитов находят тела убитых.

Управляет баром харизматичный бармен (Данила Козловский), который не только готовит изысканные коктейли, но и предлагает клиентам уникальную услугу – возможность позвонить на тот свет. Сюда приходят самые разные люди, отчаявшиеся разрешить свои жизненные драмы через контакт с умершими.

Каждое новое дело, связанное с таинственным баром, приближает Морозова к разгадке исчезновения мальчика, но одновременно ставит перед новыми, все более пугающими вопросами.

«Тайга»

Рейтинг на Кинопоиске: 6.8

Эта детективная драма особенно полюбилась зрительницам 40-45 лет. По сюжету в провинциальном городке происходит серия жестоких преступлений – погибают девочки из неблагополучных семей. Следователь Демидов (Григорий Чабан), у которого растут две дочери, с особым рвением берется за расследование и клянется любой ценой найти убийцу.

По мере погружения в дело Демидов с ужасом понимает, что преступник действует не где-то на расстоянии, а буквально в непосредственной близости от его собственной семьи. Опасность оказывается гораздо ближе, чем он мог предположить, и теперь следователю предстоит столкнуться с шокирующей правдой лицом к лицу.

