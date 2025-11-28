Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

28 ноября 2025 14:55
Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

Собрали топовые российские проекты, которые в 2025-м пользовались особым спросом.

Общество любит приписывать женщинам страсть исключительно к сентиментальным мелодрамам вроде «Клона». Однако реальность, как выяснилось, куда интереснее.

Согласно исследованию онлайн-кинотеатра KION, российские зрительницы в среднем проводят за просмотром фильмов и сериалов около четырех часов в день. Самая активная аудитория – это женщины в возрасте от 25 до 34 лет.

При этом в выходные дни желание отдохнуть за просмотром любимых историй только усиливается: в субботу и воскресенье время, проведенное перед экраном, увеличивается примерно на 40%.

Исследование также показало, что, хотя комедия остается универсально любимым жанром, с возрастом вкусы меняются: молодые зрительницы чаще выбирают боевики, а те, кто постарше, отдают предпочтение драмам.

Давайте же познакомимся с сериалами, которые российские женщины пересматривают чаще всего.

«Виноград»

Рейтинг на Кинопоиске: 6.6

В одночасье жизнь Егора (Павел Прилучный), преуспевающего бизнесмена, рушится. Он лишается всего: положения в обществе, друзей, семьи и даже доступа к собственным деньгам. Казалось бы, это крах. Но судьба преподносит неожиданный, хоть и сомнительный, шанс – Егор неожиданно становится хозяином давно пришедших в упадок виноградников в Анапе.

Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

Не имея ни малейшего опыта в виноделии, он спустя 20 лет вынужден вернуться в родной Краснодарский край. Начинать с нуля всегда трудно, а когда за спиной – лишь груз прошлых ошибок, почти невозможно. Но среди бескрайних виноградных полей Егору предстоит не только возродить дело, но и разобраться в себе, и, возможно, обрести новую любовь.

«Жизнь по вызову»

Рейтинг на Кинопоиске: 7.0

И вновь сериал с Павлом Прилучным, но уже куда более мрачный. Здесь актер играет Александра Шмидта, известного в определенных кругах под прозвищем Мэджик.

Герой управляет эксклюзивным эскорт-агентством. Его команда виртуозно исполняет самые сложные поручения влиятельных клиентов: политиков, силовиков и топ-бизнесменов.

Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

Однако сказочная жизнь внезапно обрывается. На Мэджика и его империю начинается настоящая охота. Теперь под угрозой всё – его репутация, бизнес, семья и сама жизнь.

У Шмидта остаётся совсем немного времени, чтобы выяснить, кто стоит за этой атакой, и нанести упреждающий удар, пока не стало слишком поздно.

«Почка»

Рейтинг на Кинооиске: 7.2

Инспектор пожарной службы Наталья Кустова (Любовь Аксенова) уверена: все в этом мире продается. Ее жизнь – доказательство этого: каждая проверка приносит солидный доход, позволяя покупать дорогие вещи, роскошную квартиру и даже влиятельных друзей.

Ради наживы она готова пойти на что угодно, не гнушаясь обобрать даже самых близких. Но эта идеальная, казалось бы, система рушится в один миг. На плановом медосмотре Наталье сообщают шокирующую новость: ей срочно требуется пересадка почки, и на поиски донора осталось всего три месяца.

Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

По жестокой иронии, по закону стать донором может только кровный родственник – те самые люди, которых она когда-то безжалостно использовала. Теперь Наталье предстоит самое сложное в ее жизни – найти способ уговорить тех, кому она насолила, спасти ей жизнь.

И для этого придется пуститься во все тяжкие, придумывая самые невероятные и отчаянные ходы.

«Бар "Один звонок"»

Рейтинг на Кинопоиске: 8.0

Расследуя исчезновение пасынка, следователь Андрей Морозов выходит на бар под названием «Один звонок». Это место окутано мистикой: оно бесследно исчезает и появляется в разных точках города, а после его визитов находят тела убитых.

Управляет баром харизматичный бармен (Данила Козловский), который не только готовит изысканные коктейли, но и предлагает клиентам уникальную услугу – возможность позвонить на тот свет. Сюда приходят самые разные люди, отчаявшиеся разрешить свои жизненные драмы через контакт с умершими.

Каждое новое дело, связанное с таинственным баром, приближает Морозова к разгадке исчезновения мальчика, но одновременно ставит перед новыми, все более пугающими вопросами.

Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

«Тайга»

Рейтинг на Кинопоиске: 6.8

Эта детективная драма особенно полюбилась зрительницам 40-45 лет. По сюжету в провинциальном городке происходит серия жестоких преступлений – погибают девочки из неблагополучных семей. Следователь Демидов (Григорий Чабан), у которого растут две дочери, с особым рвением берется за расследование и клянется любой ценой найти убийцу.

Эти 5 сериалов женщины любят больше всего: не надейтесь увидеть «Клона» – здесь криминал, драмы и немного комедий

По мере погружения в дело Демидов с ужасом понимает, что преступник действует не где-то на расстоянии, а буквально в непосредственной близости от его собственной семьи. Опасность оказывается гораздо ближе, чем он мог предположить, и теперь следователю предстоит столкнуться с шокирующей правдой лицом к лицу.

Ранее мы писали: Без Эмили, но в Париже: у игристой новинки Netflix 20 000 000 зрителей за неделю – 10/10 для тех, у кого нет новогоднего настроения

Фото: Кадр из сериала «Тайга»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря «Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря Читать дальше 9 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» «Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» Читать дальше 8 декабря 2025
Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Читать дальше 8 декабря 2025
Быстрее «Невского», но зато с его звездой: когда выйдет 2-й сезон «Такси под прикрытием» – снимать начали еще 2 года назад Быстрее «Невского», но зато с его звездой: когда выйдет 2-й сезон «Такси под прикрытием» – снимать начали еще 2 года назад Читать дальше 8 декабря 2025
Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Снимите уже 3 сезон «Меча»: этот сериал НТВ можно назвать отцом «Глухаря» и дедом «Невского» Читать дальше 7 декабря 2025
«Конфликт с властями»: в СССР «Семнадцать мгновений весны» любили далеко не все – как недовольным зрителям «затыкали» рты «Конфликт с властями»: в СССР «Семнадцать мгновений весны» любили далеко не все – как недовольным зрителям «затыкали» рты Читать дальше 6 декабря 2025
«Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится «Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится Читать дальше 6 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше