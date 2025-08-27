Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю

Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю

27 августа 2025 18:58
Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю

Остановиться довольно сложно, да и надо ли?

Истории о двойной жизни всегда будоражат зрителей. Тайные желания, сделки за закрытыми дверями, мир, в который пускают далеко не всех — в сериалах на эту тему есть особое притяжение. Они обещают зрителю больше, чем обычная драма: чуть запретного, чуть провокации и много интриги.

Неудивительно, что «Жизнь по вызову» мгновенно обрела армию поклонников. Зрителям зашло все: и роскошная картинка, и холодная психологичность, и ощущение «я смотрю что-то запретное».

Неудивительно, что после финала многие искали — а что дальше? У нас есть ответ: вот пять сериалов, которые могут стать достойным продолжением этой зависимости.

«Циники»

Драмеди про любовь и манипуляции на почве тренингов. Харизматичный беглец Джамал (сам себя называет пикапером) удирает от влиятельного папы бывшей и оказывается в Москве — в модной Школе отношений «Эгоисты».

Его экспресс-семинары внезапно приносят школе кэш и славу, чем бесконечно раздражают Елену Островскую — дипломированного психолога, которая видит в нем шарлатана.

Сначала — профессиональная дуэль, потом — взаимное притяжение, где каждый пытается перехитрить другого. Режиссура делает упор на иронии и больных точках, поэтому сцены «разбора полетов» заходят не хуже постельных.

Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю

«Искусство соблазна»

Авантюрная драмеди: три героини — Анфиса (ледяная бизнес-акула), Софья (романтичная преподавательница) и Милена (мама с многозадачностью уровня «бог») — открывают агентство «Лилит», специализацию которого можно описать так: «поймать неверного — красиво и с доказательной базой».

Они умело пользуются обаянием и психологическими крючками, пока на стол не ложится заказ от жены олигарха. Операция срывается, клиент понимает, что с ним сыграли, и объявляет охоту. Дальше — не кот-и-мышка, а опасная шахматная партия.

«Открытый брак»

Сева и Оксана подходят к 20-летию брака с набором «все есть, кроме близости»: трое детей, центр Москвы, карьера — и пустота в спальне.

Он скрывает романы и провалы на работе (на горизонте — финансовая яма и продажа квартиры), она прячется за скромностью и принципами, хотя ее неумолимо тянет к писателю Артему Арсентьеву, рукопись которого Оксана редактирует.

Сквозная тема сериала — идея открытого брака. Сначала Оксана от нее воротит нос, потом мысль въедается в голову так, что превращается в навязчивый план. Дальше сериал делает то, за что его обсуждают до сих пор: показывает эксперимент без романтизации и инструкций.

Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю

«Happy End»

Троица соседей — Макс, Лера, Влад — не дружат, а выживают: совместная квартира, продажа запрещенных веществ, минимум контактов с родными. Из-за проблем с законом и наркодилерами Лера принимает решение, от которого будет отталкиваться весь сезон: идет в вебкам.

Дальше рязные подворотни сменяются лакированными интерьерами, бликом отполированных машин и хрустом купюр. Сериал не морализирует — просто показывает, как одно решение запускает цепочку необратимых изменений.

Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю

«Секс. До и после»

Альманах историй, объединенных одной локацией — рестораном «Лед». Холодный свет и ледяной декор, а внутри — вспышки страсти. Комик на сцене ловит взгляд таинственной зрительницы с каменным лицом и понимает, что шоу давно не под его контролем.

Двое случайных завсегдатаев — Олег и Никита — внезапно выясняют, что у них общая любовница. Официанты и повара молчат и наблюдают, но у каждого — свой маленький сериал за кулисами.

Проект выстроен как 14 коротких эпизодов. Везде — честный разговор о том, как мы строим близость и что с нами делает желание. Режиссерский дебют Дарьи Мороз держит ритм, а интрига заставляет включать одну серию за другой.

Ранее мы писали: «Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия

Фото: Кадры из сериалов «Циники», «Жизнь по вызову», «Открытый брак», «Happy End», «Искусство соблазна»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все) «Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все) Читать дальше 28 августа 2025
Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад Читать дальше 27 августа 2025
«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент «Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент Читать дальше 27 августа 2025
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия «Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия Читать дальше 27 августа 2025
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил Читать дальше 26 августа 2025
«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа «Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа Читать дальше 28 августа 2025
Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским) Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским) Читать дальше 28 августа 2025
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна Читать дальше 28 августа 2025
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость Читать дальше 28 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше