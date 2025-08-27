Секреты и искушение, но без Прилучного: топ-5 сериалов в духе «Жизни по вызову» — посмотрите одну серию и пропадете на неделю

Остановиться довольно сложно, да и надо ли?

Истории о двойной жизни всегда будоражат зрителей. Тайные желания, сделки за закрытыми дверями, мир, в который пускают далеко не всех — в сериалах на эту тему есть особое притяжение. Они обещают зрителю больше, чем обычная драма: чуть запретного, чуть провокации и много интриги.

Неудивительно, что «Жизнь по вызову» мгновенно обрела армию поклонников. Зрителям зашло все: и роскошная картинка, и холодная психологичность, и ощущение «я смотрю что-то запретное».

Неудивительно, что после финала многие искали — а что дальше? У нас есть ответ: вот пять сериалов, которые могут стать достойным продолжением этой зависимости.

«Циники»

Драмеди про любовь и манипуляции на почве тренингов. Харизматичный беглец Джамал (сам себя называет пикапером) удирает от влиятельного папы бывшей и оказывается в Москве — в модной Школе отношений «Эгоисты».

Его экспресс-семинары внезапно приносят школе кэш и славу, чем бесконечно раздражают Елену Островскую — дипломированного психолога, которая видит в нем шарлатана.

Сначала — профессиональная дуэль, потом — взаимное притяжение, где каждый пытается перехитрить другого. Режиссура делает упор на иронии и больных точках, поэтому сцены «разбора полетов» заходят не хуже постельных.

«Искусство соблазна»

Авантюрная драмеди: три героини — Анфиса (ледяная бизнес-акула), Софья (романтичная преподавательница) и Милена (мама с многозадачностью уровня «бог») — открывают агентство «Лилит», специализацию которого можно описать так: «поймать неверного — красиво и с доказательной базой».

Они умело пользуются обаянием и психологическими крючками, пока на стол не ложится заказ от жены олигарха. Операция срывается, клиент понимает, что с ним сыграли, и объявляет охоту. Дальше — не кот-и-мышка, а опасная шахматная партия.

«Открытый брак»

Сева и Оксана подходят к 20-летию брака с набором «все есть, кроме близости»: трое детей, центр Москвы, карьера — и пустота в спальне.

Он скрывает романы и провалы на работе (на горизонте — финансовая яма и продажа квартиры), она прячется за скромностью и принципами, хотя ее неумолимо тянет к писателю Артему Арсентьеву, рукопись которого Оксана редактирует.

Сквозная тема сериала — идея открытого брака. Сначала Оксана от нее воротит нос, потом мысль въедается в голову так, что превращается в навязчивый план. Дальше сериал делает то, за что его обсуждают до сих пор: показывает эксперимент без романтизации и инструкций.

«Happy End»

Троица соседей — Макс, Лера, Влад — не дружат, а выживают: совместная квартира, продажа запрещенных веществ, минимум контактов с родными. Из-за проблем с законом и наркодилерами Лера принимает решение, от которого будет отталкиваться весь сезон: идет в вебкам.

Дальше рязные подворотни сменяются лакированными интерьерами, бликом отполированных машин и хрустом купюр. Сериал не морализирует — просто показывает, как одно решение запускает цепочку необратимых изменений.

«Секс. До и после»

Альманах историй, объединенных одной локацией — рестораном «Лед». Холодный свет и ледяной декор, а внутри — вспышки страсти. Комик на сцене ловит взгляд таинственной зрительницы с каменным лицом и понимает, что шоу давно не под его контролем.

Двое случайных завсегдатаев — Олег и Никита — внезапно выясняют, что у них общая любовница. Официанты и повара молчат и наблюдают, но у каждого — свой маленький сериал за кулисами.

Проект выстроен как 14 коротких эпизодов. Везде — честный разговор о том, как мы строим близость и что с нами делает желание. Режиссерский дебют Дарьи Мороз держит ритм, а интрига заставляет включать одну серию за другой.

Ранее мы писали: «Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия