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Ла-Брея 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ла-Брея
Киноафиша Сериалы Ла-Брея Сезоны Сезон 2

La Brea
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 14
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ла-Брея»

Во 2 сезоне сериала «Ла-Брея» в штате Калифорния загадочным образом открылась гигантская воронка. Она разбила семью на две части, отделив маму и сына от отца с дочерью. Когда часть семьи попадает в пугающий первобытный мир вместе с незнакомыми людьми, им предстоит не только позаботиться о своем выживании в непривычных условиях, но и раскрыть тайну своего местоположения, а также выяснить, существует ли путь домой. Тем временем люди во внешнем мире всеми силами пытаются понять, что же случилось. В новом сезоне Клэр и Гэвин Харрис продолжат борьбу за счастливое воссоединение своей семьи.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Ла-Брея График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Следующий день The Next Day
Сезон 2 Серия 1
27 сентября 2022
Пещера The Cave
Сезон 2 Серия 2
4 октября 2022
Большой побег The Great Escape
Сезон 2 Серия 3
11 октября 2022
Туман The Fog
Сезон 2 Серия 4
18 октября 2022
Ограбление The Heist
Сезон 2 Серия 5
25 октября 2022
Лазарь Lazarus
Сезон 2 Серия 6
1 ноября 2022
1988
Сезон 2 Серия 7
15 ноября 2022
Паническое бегство Stampede
Сезон 2 Серия 8
31 января 2023
Убийство на поляне Murder in the Clearing
Сезон 2 Серия 9
31 января 2023
Возврат The Return
Сезон 2 Серия 10
14 февраля 2023
Свадьба The Wedding
Сезон 2 Серия 11
21 февраля 2023
Рой The Swarm
Сезон 2 Серия 12
21 февраля 2023
Путешествие, часть 1 The Journey, Part 1
Сезон 2 Серия 13
28 февраля 2023
Путешествие, часть 2 The Journey, Part 2
Сезон 2 Серия 14
28 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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