Основные места съемок сериала Ла-Брея
- Гора Македон, Виктория, Австралия
- Кобург-Хилл, Виктория, Австралия
- Кью, Виктория, Австралия
- Клейтон, Виктория, Австралия
- Рай, Виктория, Австралия
- Паско-Вейл, Виктория, Австралия
- Средняя школа Кобург, Мельбурн, Австралия
- Мельбурн, Виктория, Австралия
- Порт-Мельбурн, Мельбурн, Виктория, Австралия
- Университет Мельбурна, Виктория, Австралия
- Студии Docklands, Мельбурн, Виктория, Австралия
- Эссендон-Филдс, Мельбурн, Виктория, Австралия
- Седдон, Виктория, Австралия