Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Ла-Брея Места съёмок

Места и даты съемок сериала Ла-Брея

Основные места съемок сериала Ла-Брея

  • Гора Македон, Виктория, Австралия
  • Кобург-Хилл, Виктория, Австралия
  • Кью, Виктория, Австралия
  • Клейтон, Виктория, Австралия
  • Рай, Виктория, Австралия
  • Паско-Вейл, Виктория, Австралия
  • Средняя школа Кобург, Мельбурн, Австралия
  • Мельбурн, Виктория, Австралия
  • Порт-Мельбурн, Мельбурн, Виктория, Австралия
  • Университет Мельбурна, Виктория, Австралия
  • Студии Docklands, Мельбурн, Виктория, Австралия
  • Эссендон-Филдс, Мельбурн, Виктория, Австралия
  • Седдон, Виктория, Австралия

Где снимали известные сцены

третий сезон
Квинсленд, Австралия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Региональный парк Ю-Янгс, Литл-Ривер, Виктория, Австралия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱

Даты съемок сериала Ла-Брея

  • 10 марта 2020 - 26 марта 2020
  • 26 марта 2021 - 17 сентября 2021
Россиянам будут начислять пенсию по новым правилам СФР — проверяйте «Госуслуги»
Скажете это гаишнику – 45 000 рублей вместе с правами улетят в трубу: 3 коварные фразы
Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше