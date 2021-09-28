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Ла-Брея 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ла-Брея
Киноафиша Сериалы Ла-Брея Сезоны Сезон 1

La Brea
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ла-Брея»

В 1 сезоне сериала «Ла-Брея» события происходят в вымышленной реальности, где в центре Лос-Анджелеса появляется загадочная воронка, которая засасывает в себя все, что попадается ей на пути. Оказавшиеся внутри воронки люди попадают в первобытный мир, где царят законы выживания. Они объединяются в племена, чтобы иметь хоть какую-то защиту и кров. Главные герои сериала — члены одной семьи, которые волею судьбы оказываются по разные стороны воронки. Для того, чтобы воссоединиться, им необходимо раскрыть секрет загадочного явления.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Ла-Брея График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2021
День 2 Day 2
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2021
Охота The Hunt
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2021
Новое прибытие The New Arrival
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2021
Форт The Fort
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2021
Дорога домой The Way Home
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2021
Шторм The Storm
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2021
Происхождение Origins
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2021
Отец и сын Father and Son
Сезон 1 Серия 9
23 ноября 2021
Топанга Topanga
Сезон 1 Серия 10
30 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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