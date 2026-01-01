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Фильмография
Натали Зи
Natalie Zea
Киноафиша
Персоны
Натали Зи
Натали Зи
Natalie Zea
Дата рождения
17 марта 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Округ Харрис, Техас, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Биография Натали Зи
Родилась 17 марта 1975 года. Округ Харрис, Техас, США.
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Популярные фильмы
8.2
В поле зрения
(2011)
8.2
Блудливая Калифорния
(2007)
8.2
Правосудие
(2010)
Фильмография Натали Зи
7.2
Правосудие: Первобытный город
драма, криминал, мини-сериал
2023, США
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Ла-Брея
драма, мистика
2021, США
7.8
911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал
2020, США
7
Единорог
комедия, семейный, мелодрама
2019, США
7.6
Медики Чикаго
драма
2015, США
7.7
Последователи
драма, криминал, триллер
2013, США
6.5
Под куполом
драма, фантастика, триллер
2013, США
8.3
В поле зрения
боевик, криминал, фантастика
2011, США
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