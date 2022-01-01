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Натали Зи
Натали Зи
Natalie Zea
О персоне
Фильмография
Натали Зи
Natalie Zea
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Дата рождения
17 марта 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Округ Харрис, Техас, США
Рост
165 см
Биография Натали Зи
Родилась 17 марта 1975 года. Округ Харрис, Техас, США.
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