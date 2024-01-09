Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ла-Брея 2021 - 2024, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Ла-Брея
Киноафиша Сериалы Ла-Брея Сезоны Сезон 3

La Brea
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Ла-Брея»

В 3-м сезоне сериала «Ла-Брея» события разворачиваются в Лос-Анджелесе, где открылась гигантская воронка. Она поглотила сотни людей и домов. Напомним, в предыдущем сезоне Харрисы приняли решение объединиться с Джеймсом. Чтобы помочь Таю, им надо попасть в здание Лазаря. Они намерены помешать Кире. Жизнь Эллы связана с действиями Вероники. Гевин все еще рассчитывал привести семью домой, но еще одно событие подтвердило его видение, в рамках которого Ив погиб. Оставленный Леви видится с Таем и замечает, что его состояние усугубляется. Кира хочет отыскать набор для выживания, но у Леви появляется другое предложение.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Ла-Брея График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сьерра Sierra
Сезон 3 Серия 1
9 января 2024
Не смотри вверх Don't Look Up
Сезон 3 Серия 2
16 января 2024
Майя Maya
Сезон 3 Серия 3
23 января 2024
Огненный шторм Fire Storm
Сезон 3 Серия 4
30 января 2024
Дорога домой. Часть 1 The Road Home (1)
Сезон 3 Серия 5
6 февраля 2024
Дорога домой. Часть 2 The Road Home (2)
Сезон 3 Серия 6
13 февраля 2024
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше