Во 2 сезоне 2 серии сериала «Медиатор» Марина подозревает, что Лиза состоит в отношениях с ее матерью. Андрея признают невменяемым, и он остается в психиатрической лечебнице. Маша на верит в то, что Андрей напал на Веру, в отличие от его матери.
Будет ли 9 сезон «Скорой помощи» и когда его ждать: история Кости Кулыгина еще не закончена
Второй сезон Fallout хорош практически во всем, но один минус все же есть: даже истинные циники устали во время просмотра
Худшая часть во всей франшизе: первые отзывы на «Аватар 3» доказывают, что Кэмерон, похоже, поспешил
Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам
Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»
Этот проект разрушил образ Шилова: Устюгов здесь не только играет, но и стоит за камерой — снял «Лихие» раньше сериального бума на 90-е
Панфилов ходит лысым вовсе не по своей воле – реальную причину облысения актер скрывал 20 лет: «Я плакал. Будто радиация какая-то»
Милла Йовович едва не снялась в советском фильме вместе с… Дональдом Трампом: режиссер «забраковал» по уморительной причине
Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности
Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус
Куда пропала Лялька из «Интердевочки»? Ей прочили большое будущее в кино, но она отказалась от всего — и вот почему
