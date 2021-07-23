Во 2 сезоне 4 серии сериала «Медиатор» Мария выясняет подробности коварной стратегии Громова. Теперь ей многое становится понятным. Однако самое неожиданное открытие ждет ее впереди. Марина постепенно привыкает к новой для себя роли психотерапевта.
5 сезон «Очень странных дел» упал с пьедестала из-за другого хита Netflix: всего 4 серии по 30 минут, но захватывает с головой
Эти 3 российских фильма больше всего ждут в 2026 году: на первом месте — адаптация видеоигры, которую добавили в «буду смотреть» 283 тысячи раз
«Вместе до конца»: проанализировала всех героев «Очень странных дел» и выбрала идеального кандидата для главной смерти финала
Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам
Куда пропала Лялька из «Интердевочки»? Ей прочили большое будущее в кино, но она отказалась от всего — и вот почему
Этот проект разрушил образ Шилова: Устюгов здесь не только играет, но и стоит за камерой — снял «Лихие» раньше сериального бума на 90-е
«Бессмысленная трата времени»: главная проблема «Аватар: Пламя и пепел» доказывает – 4 и 5 части серии станут позором для Кэмерона
«Игра в кальмара» и в подметки не годится этому японскому боевику: он вышел 25 лет назад, но во всех аспектах был круче
Милла Йовович едва не снялась в советском фильме вместе с… Дональдом Трампом: режиссер «забраковал» по уморительной причине
Настоящего «Чипа и Дейла» запретили показывать в СССР: цензура 2 года резала мульт
Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»
