Молодой Скала
Новости
Новости о сериале «Молодой Скала»
Новости о сериале «Молодой Скала»
Вся информация о сериале
Сериал о жизни Дуэйна Джонсона «Молодой Скала» закрыт после третьего сезона
Рейтинг шоу значительно снизился.
Написать
13 июня 2023 16:13
Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером
На этой неделе стриминги предлагают спасти мир, поддержать платонические отношения, раскрыть дело о пропаже детей и понаблюдать за динозаврами.
Написать
26 мая 2023 15:00
Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства
Магические истории на любой вкус.
Написать
5 апреля 2023 12:00
Звезда «Властелина колец» Шон Эстин получил роль во втором сезоне «Молодого Скалы»
Он появится в образе давнего недруга Дуэйна Джонсона.
Написать
15 марта 2022 10:46
Дуэйн Джонсон дебютирует в рестлинге в трейлере второго сезона сериала «Молодой Скала»
Настало время выходить на ринг.
Написать
11 марта 2022 16:32
Дуэйн Джонсон показал кадры из второго сезона «Молодого Скалы»
Новые истории из жизни гавайского актера будут рассказываться с 15 марта.
Написать
28 февраля 2022 15:51
Ужасное Рождество Дуэйна Джонсона: появились кадры из праздничного спецвыпуска «Молодого Скалы»
Также оглашена дата премьеры.
Написать
13 декабря 2021 14:39
Во втором сезоне «Молодого Скалы» покажут дебютный год Дуэйна Джонсона в качестве рестлера
А шоураннер объяснил, почему эта часть жизни актера не стала основой сериала.
Написать
30 ноября 2021 15:00
Второй сезон «Молодого Скалы» выйдет в марте
Сериал о молодости Дуэйна Джонсона стал настоящим хитом NBC.
Написать
26 ноября 2021 16:52
Новый «Супермен», сиквел «Молчания ягнят» и молодой Скала: сериалы, которые мы будем смотреть в феврале
Рассказываем о самых любопытных новинках февраля 2021 года.
Написать
1 февраля 2021 12:25
