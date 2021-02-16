Меню
Молодой Скала 2021 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Молодой Скала
Молодой Скала Сезоны Сезон 1

Young Rock 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 11
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Молодой Скала»

В 1 сезоне сериала «Молодой Скала» действие разворачивается в не очень далеком будущем, когда известный всему миру актер и спортсмен всерьез увлекается политикой и решает баллотироваться на пост будущего лидера страны. В суматохе серых будней Скала вспоминает о том, как пришел к той версии себя, которой является в данный период жизни. Герой мысленно возвращается в свое прошлое: детство, школьные годы и студенческую пору. Он вспоминает, как рос совершенно счастливым и не закомплексованным ребенком в крепкой и заботливой семье, как впервые поучаствовал в школьном футбольном матче в статусе квотербека, а также как совершил свою первую важную деловую сделку.

Рейтинг сериала

0.0
8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Молодой Скала»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Работа над образом Working the Gimmick
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2021
Снова в пути On The Road Again
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2021
Вперед и вместе Forward, Together
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2021
Проверь голову Check Your Head
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2021
Не разбивай мне сердце Don't Go Breaking My Heart
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2021
Мой день с Андрэ My Day with Andre
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2021
Джонсон и Хопкинс Johnson & Hopkins
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2021
Моя детка пьет только лучшее My Baby Only Drinks the Good Stuff
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2021
Дама по имени «Поиск Звезды» A Lady Named Star Search
Сезон 1 Серия 9
20 апреля 2021
Хороший против лучшего Good Vs. Great
Сезон 1 Серия 10
27 апреля 2021
День выборов Election Day
Сезон 1 Серия 11
4 мая 2021
