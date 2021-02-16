В 1 сезоне сериала «Молодой Скала» действие разворачивается в не очень далеком будущем, когда известный всему миру актер и спортсмен всерьез увлекается политикой и решает баллотироваться на пост будущего лидера страны. В суматохе серых будней Скала вспоминает о том, как пришел к той версии себя, которой является в данный период жизни. Герой мысленно возвращается в свое прошлое: детство, школьные годы и студенческую пору. Он вспоминает, как рос совершенно счастливым и не закомплексованным ребенком в крепкой и заботливой семье, как впервые поучаствовал в школьном футбольном матче в статусе квотербека, а также как совершил свою первую важную деловую сделку.