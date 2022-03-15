Меню
Молодой Скала 2021 - 2023 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Молодой Скала
Young Rock 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Молодой Скала»

Во 2 сезоне сериала «Молодой Скала» в центре событий оказывается голливудская знаменитость и экс-чемпион WWE Дуэйн Джонсон. Напомним, в предыдущем сезоне зрители узнали о его карьере в качестве рестлера, а также о том, как Скала учился в среднем общеобразовательном заведении Нью-Джерси, активно играл в футбол и проводил время на Гавайских островах. Теперь станет известно о том, как прошел первый год Дуэйна на ринге. Джонсону довелось столкнуться со многими профессиональными рестлерами, в числе которых Джерри Лоулер, Томми Рик, Бам Бам Бигелоу и другие. Эти встречи существенно повлияли на дальнейшее развитие его жизни.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Молодой Скала» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Беспрецедентно Unprecedented Fatherhood
Сезон 2 Серия 1
15 марта 2022
Семь баксов Seven Bucks
Сезон 2 Серия 2
22 марта 2022
В твоей крови In Your Blood
Сезон 2 Серия 3
29 марта 2022
В темноте In the Dark
Сезон 2 Серия 4
5 апреля 2022
Какой бизнес? What Business?
Сезон 2 Серия 5
12 апреля 2022
Поцелуй и отпусти Kiss and Release
Сезон 2 Серия 6
19 апреля 2022
Понимание An Understanding
Сезон 2 Серия 7
26 апреля 2022
Корпус Кристи Corpus Christi
Сезон 2 Серия 8
3 мая 2022
Драка на заднем дворе Backyard Brawl-b-q
Сезон 2 Серия 9
10 мая 2022
Кодекс Рокки Rocky's Code
Сезон 2 Серия 10
17 мая 2022
Чтобы подняться, необходимо упасть You Gotta Get Down to Get Up
Сезон 2 Серия 11
24 мая 2022
Пусть люди решают Let the People Decide
Сезон 2 Серия 12
24 мая 2022
График выхода всех сериалов
