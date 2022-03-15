Во 2 сезоне сериала «Молодой Скала» в центре событий оказывается голливудская знаменитость и экс-чемпион WWE Дуэйн Джонсон. Напомним, в предыдущем сезоне зрители узнали о его карьере в качестве рестлера, а также о том, как Скала учился в среднем общеобразовательном заведении Нью-Джерси, активно играл в футбол и проводил время на Гавайских островах. Теперь станет известно о том, как прошел первый год Дуэйна на ринге. Джонсону довелось столкнуться со многими профессиональными рестлерами, в числе которых Джерри Лоулер, Томми Рик, Бам Бам Бигелоу и другие. Эти встречи существенно повлияли на дальнейшее развитие его жизни.