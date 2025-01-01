Меню
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Молодой Скала, список сезонов
Young Rock
18+
Год выпуска
2021
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
NBC
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Молодой Скала»
Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов
16 февраля 2021 - 4 мая 2021
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
15 марта 2022 - 24 мая 2022
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
4 ноября 2022 - 24 февраля 2023
