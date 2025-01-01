Меню
Молодой Скала, список сезонов

Young Rock 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NBC

Рейтинг сериала

0.0
8 IMDb
Список сезонов сериала «Молодой Скала»
Молодой Скала - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
11 эпизодов 16 февраля 2021 - 4 мая 2021
 
Молодой Скала - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 15 марта 2022 - 24 мая 2022
 
Молодой Скала - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 4 ноября 2022 - 24 февраля 2023
 
