В 3 сезоне сериала «Молодой Скала» приключения Дуэйна «Скалы» Джонсона продолжаются. Он по-прежнему следует по пути, который превратит его из простого ребенка в выдающуюся суперзвезду. Напомним, в финале предыдущего сезона события разворачивались в Мемфисе 1996 года. Всемирный фонд дикой природы отправил Дуэйна в Мемфис для развития его борцовских навыков. Герой видит, что букер издевается над Бруно в центре города, и не может оставаться в стороне. Затем действие перемещается в будущее. В 2032 году конфликт кандидата Джонсона с доктором Жюльеном достигает своей кульминационной части.