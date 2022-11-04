Меню
Молодой Скала 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Молодой Скала
Young Rock 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Молодой Скала»

В 3 сезоне сериала «Молодой Скала» приключения Дуэйна «Скалы» Джонсона продолжаются. Он по-прежнему следует по пути, который превратит его из простого ребенка в выдающуюся суперзвезду. Напомним, в финале предыдущего сезона события разворачивались в Мемфисе 1996 года. Всемирный фонд дикой природы отправил Дуэйна в Мемфис для развития его борцовских навыков. Герой видит, что букер издевается над Бруно в центре города, и не может оставаться в стороне. Затем действие перемещается в будущее. В 2032 году конфликт кандидата Джонсона с доктором Жюльеном достигает своей кульминационной части.

Рейтинг сериала

0.0
8 IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Молодой Скала»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ты нужен людям The People Need You
Сезон 3 Серия 1
4 ноября 2022
Рокки - отстой Rocky Sucks
Сезон 3 Серия 2
11 ноября 2022
На веревках On The Ropes
Сезон 3 Серия 3
18 ноября 2022
Ночь Чи-Чи Night Of The Chi-Chi's
Сезон 3 Серия 4
2 декабря 2022
Пять дней Five Days
Сезон 3 Серия 5
9 декабря 2022
Дуанта Клаус Dwanta Claus
Сезон 3 Серия 6
16 декабря 2022
Мировой тихоокеанский рестлинг World Pacific Wrestling
Сезон 3 Серия 7
6 января 2023
Тяжело Going Heavy
Сезон 3 Серия 8
13 января 2023
Все проблемы родом из детства It All Goes Back to Childhood
Сезон 3 Серия 9
20 января 2023
Однажды в… Once Upon A Time In…
Сезон 3 Серия 10
3 февраля 2023
Знай свою роль Know Your Role
Сезон 3 Серия 11
10 февраля 2023
Грудь к груди Chest To Chest
Сезон 3 Серия 12
17 февраля 2023
Подвесные потолки False Ceilings
Сезон 3 Серия 13
24 февраля 2023
